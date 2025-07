Radio Caca (RACA)-Informationen

Radio Caca Metaverse - The United States of Mars, AKA, USM. unterstützt von OKX Blockdream Ventures. Radio Caca ist ein Anbieter für Web 3.0 Infrastruktur-Lösungen. Im Juli 2021 veröffentlichte Radio Caca sein erstes Web 3.0 Produkt, eine Sammlung von PFP ( profil picture style NFTs ) für Maye Musk (Elon's mother). Radio Caca startete mit The United States of Mars (auch USM genannt) ein 3D-Metaverse im Jahr 2021. Unsere Entwickler können PFP-Teams bei der Integration ihrer digitalen Vermögenswerte in USM helfen, damit sich die PFP-Entwickler auf die Skalierung und den Aufbau für ihre Communities konzentrieren können.