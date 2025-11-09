PEPECASH (PECH) Tokenomics

PEPECASH (PECH) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu PEPECASH (PECH), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:21:28 (UTC+8)
PEPECASH (PECH) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für PEPECASH (PECH), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 0.00
Gesamtangebot:
$ 100.00T
Umlaufangebot:
$ 0.00
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 605.00K
Allzeithoch:
$ 0.000000192
Allzeittief:
$ 0.00000000136555085
Aktueller Preis:
$ 0.00000000605
PEPECASH (PECH)-Informationen

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

Offizielle Website:
https://pepecash.live/
Whitepaper:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd63143f1ec2eaf65329fb2b67b6f50e457b49719

PEPECASH (PECH) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von PEPECASH (PECH) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PECH-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PECH-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PECH verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PECH -Tokens!

So kaufen Sie PECH

Möchten Sie PEPECASH (PECH) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf PECH, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

PEPECASH (PECH)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von PECH hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

PECH Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich PECH entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose PECH kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

