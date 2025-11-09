NTHChain (NTH) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu NTHChain (NTH), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:21:14 (UTC+8)
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für NTHChain (NTH), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 26.80M
$ 26.80M$ 26.80M
Allzeithoch:
$ 0.1998
$ 0.1998$ 0.1998
Allzeittief:
Aktueller Preis:
$ 0.0268
$ 0.0268$ 0.0268

NTHChain (NTH)-Informationen

NTH ist eine Web3-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, ihre Daten zu kontrollieren und zu monetarisieren. Durch das Teilen von Daten verdienen sie NTH-Token, die für reale Zahlungen wie zum Beispiel E-Bike-Mieten in Zusammenarbeit mit Verywords verwendet werden können.

Offizielle Website:
https://nthchain.io/
Whitepaper:
https://nthchain.io/pdf/NTH_WhitePaper_Eng_V1.0.pdf
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x671b710a006040cd82a8070abd497a7215ce6f67

NTHChain (NTH) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von NTHChain (NTH) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von NTH-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele NTH-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von NTH verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des NTH -Tokens!

So kaufen Sie NTH

Möchten Sie NTHChain (NTH) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf NTH, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

NTHChain (NTH)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von NTH hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

NTH Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich NTH entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose NTH kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

