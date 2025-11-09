MultiBank Group, gegründet 2005 in Kalifornien, ist heute eine der weltweit größten und am stärksten regulierten Online-Plattformen für Finanzderivate. Mit Hauptsitz in Dubai betreibt die Gruppe über 25 Niederlassungen weltweit und bedient mehr als 2 Millionen Kunden in über 100 Ländern. Dank strikter regulatorischer Einhaltung, fortschrittlicher Technologie und einem klaren Bekenntnis zu finanzieller Integrität bietet die MultiBank Group ein sicheres und reibungsloses Handelserlebnis auf globaler Ebene.

Heute gestaltet die Gruppe aktiv die Zukunft des Finanzwesens mit – durch eines der ambitioniertesten Tokenisierungsprojekte für Real-World Assets (RWA) in der Branche, das sich um ihren ersten Utility-Token $MBG dreht.