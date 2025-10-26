Der Echtzeitpreis von MultiBank Group beträgt heute 0.7935 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MBG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MBG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MultiBank Group beträgt heute 0.7935 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MBG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MBG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MultiBank Group (MBG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:14 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.6768
$ 0.6768$ 0.6768
24H Tief
$ 0.8016
$ 0.8016$ 0.8016
24H Hoch

$ 0.6768
$ 0.6768$ 0.6768

$ 0.8016
$ 0.8016$ 0.8016

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+0.72%

+10.74%

-25.91%

-25.91%

Der Echtzeitpreis von MultiBank Group (MBG) beträgt $ 0.7935. In den letzten 24 Stunden wurde MBG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.6768 und einem Höchstpreis von $ 0.8016 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MBG liegt bei $ 1.6915943417368275, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.36701751283509526.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MBG im letzten Stunde um +0.72%, in den letzten 24 Stunden um +10.74% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MultiBank Group (MBG) Marktinformationen

No.3253

--
----

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

$ 793.50M
$ 793.50M$ 793.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MultiBank Group beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 3.08M. Das Umlaufangebot von MBG liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 793.50M.

MultiBank Group (MBG)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MultiBank Group für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.076957+10.74%
30 Tage$ -0.3174-28.58%
60 Tage$ -1.5773-66.54%
90 Tage$ -0.6515-45.09%
MultiBank Group-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MBG eine Veränderung von $ +0.076957 (+10.74%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MultiBank Group 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.3174(-28.58%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MultiBank Group 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MBG eine Veränderung von $ -1.5773 (-66.54%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MultiBank Group 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.6515 (-45.09%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MultiBank Group (MBG) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MultiBank Group-Preisverlauf an.

Was ist MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, gegründet 2005 in Kalifornien, ist heute eine der weltweit größten und am stärksten regulierten Online-Plattformen für Finanzderivate. Mit Hauptsitz in Dubai betreibt die Gruppe über 25 Niederlassungen weltweit und bedient mehr als 2 Millionen Kunden in über 100 Ländern. Dank strikter regulatorischer Einhaltung, fortschrittlicher Technologie und einem klaren Bekenntnis zu finanzieller Integrität bietet die MultiBank Group ein sicheres und reibungsloses Handelserlebnis auf globaler Ebene.

Heute gestaltet die Gruppe aktiv die Zukunft des Finanzwesens mit – durch eines der ambitioniertesten Tokenisierungsprojekte für Real-World Assets (RWA) in der Branche, das sich um ihren ersten Utility-Token $MBG dreht.

MultiBank Group ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MultiBank Group Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MBG Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MultiBank Group auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MultiBank Group-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MultiBank Group-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MultiBank Group (MBG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MultiBank Group-(MBG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MultiBank Group zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MultiBank Group-Preisprognose an!

MultiBank Group (MBG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MultiBank Group (MBG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MBG Token!

Wie kauft man MultiBank Group MBG

Suchen Sie nach wie man MultiBank Group kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MultiBank Group direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MBG zu lokalen Währungen

1 MultiBank Group(MBG) in VND
20,880.9525
1 MultiBank Group(MBG) in AUD
A$1.214055
1 MultiBank Group(MBG) in GBP
0.595125
1 MultiBank Group(MBG) in EUR
0.68241
1 MultiBank Group(MBG) in USD
$0.7935
1 MultiBank Group(MBG) in MYR
RM3.34857
1 MultiBank Group(MBG) in TRY
33.27939
1 MultiBank Group(MBG) in JPY
¥120.612
1 MultiBank Group(MBG) in ARS
ARS$1,182.560985
1 MultiBank Group(MBG) in RUB
63.170535
1 MultiBank Group(MBG) in INR
69.677235
1 MultiBank Group(MBG) in IDR
Rp13,224.99471
1 MultiBank Group(MBG) in PHP
46.618125
1 MultiBank Group(MBG) in EGP
￡E.37.699185
1 MultiBank Group(MBG) in BRL
R$4.26903
1 MultiBank Group(MBG) in CAD
C$1.1109
1 MultiBank Group(MBG) in BDT
97.227555
1 MultiBank Group(MBG) in NGN
1,158.390975
1 MultiBank Group(MBG) in COP
$3,075.57426
1 MultiBank Group(MBG) in ZAR
R.13.69581
1 MultiBank Group(MBG) in UAH
33.366675
1 MultiBank Group(MBG) in TZS
T.Sh.1,973.87886
1 MultiBank Group(MBG) in VES
Bs168.222
1 MultiBank Group(MBG) in CLP
$746.6835
1 MultiBank Group(MBG) in PKR
Rs222.949695
1 MultiBank Group(MBG) in KZT
427.29975
1 MultiBank Group(MBG) in THB
฿25.907775
1 MultiBank Group(MBG) in TWD
NT$24.47154
1 MultiBank Group(MBG) in AED
د.إ2.912145
1 MultiBank Group(MBG) in CHF
Fr0.626865
1 MultiBank Group(MBG) in HKD
HK$6.15756
1 MultiBank Group(MBG) in AMD
֏303.902565
1 MultiBank Group(MBG) in MAD
.د.م7.31607
1 MultiBank Group(MBG) in MXN
$14.640075
1 MultiBank Group(MBG) in SAR
ريال2.975625
1 MultiBank Group(MBG) in ETB
Br121.159515
1 MultiBank Group(MBG) in KES
KSh102.512265
1 MultiBank Group(MBG) in JOD
د.أ0.5625915
1 MultiBank Group(MBG) in PLN
2.896275
1 MultiBank Group(MBG) in RON
лв3.467595
1 MultiBank Group(MBG) in SEK
kr7.4589
1 MultiBank Group(MBG) in BGN
лв1.33308
1 MultiBank Group(MBG) in HUF
Ft266.179575
1 MultiBank Group(MBG) in CZK
16.592085
1 MultiBank Group(MBG) in KWD
د.ك0.242811
1 MultiBank Group(MBG) in ILS
2.60268
1 MultiBank Group(MBG) in BOB
Bs5.47515
1 MultiBank Group(MBG) in AZN
1.34895
1 MultiBank Group(MBG) in TJS
SM7.39542
1 MultiBank Group(MBG) in GEL
2.150385
1 MultiBank Group(MBG) in AOA
Kz727.980705
1 MultiBank Group(MBG) in BHD
.د.ب0.298356
1 MultiBank Group(MBG) in BMD
$0.7935
1 MultiBank Group(MBG) in DKK
kr5.09427
1 MultiBank Group(MBG) in HNL
L20.74209
1 MultiBank Group(MBG) in MUR
36.128055
1 MultiBank Group(MBG) in NAD
$13.69581
1 MultiBank Group(MBG) in NOK
kr7.935
1 MultiBank Group(MBG) in NZD
$1.372755
1 MultiBank Group(MBG) in PAB
B/.0.7935
1 MultiBank Group(MBG) in PGK
K3.340635
1 MultiBank Group(MBG) in QAR
ر.ق2.88834
1 MultiBank Group(MBG) in RSD
дин.80.135565
1 MultiBank Group(MBG) in UZS
soʻm9,676.82772
1 MultiBank Group(MBG) in ALL
L65.8605
1 MultiBank Group(MBG) in ANG
ƒ1.420365
1 MultiBank Group(MBG) in AWG
ƒ1.420365
1 MultiBank Group(MBG) in BBD
$1.587
1 MultiBank Group(MBG) in BAM
KM1.33308
1 MultiBank Group(MBG) in BIF
Fr2,340.0315
1 MultiBank Group(MBG) in BND
$1.023615
1 MultiBank Group(MBG) in BSD
$0.7935
1 MultiBank Group(MBG) in JMD
$127.237725
1 MultiBank Group(MBG) in KHR
3,199.590375
1 MultiBank Group(MBG) in KMF
Fr336.444
1 MultiBank Group(MBG) in LAK
17,249.999655
1 MultiBank Group(MBG) in LKR
රු240.962145
1 MultiBank Group(MBG) in MDL
L13.481565
1 MultiBank Group(MBG) in MGA
Ar3,590.49228
1 MultiBank Group(MBG) in MOP
P6.348
1 MultiBank Group(MBG) in MVR
12.14055
1 MultiBank Group(MBG) in MWK
MK1,377.603285
1 MultiBank Group(MBG) in MZN
MT50.70465
1 MultiBank Group(MBG) in NPR
रु111.399465
1 MultiBank Group(MBG) in PYG
5,627.502
1 MultiBank Group(MBG) in RWF
Fr1,149.7815
1 MultiBank Group(MBG) in SBD
$6.55431
1 MultiBank Group(MBG) in SCR
11.09313
1 MultiBank Group(MBG) in SRD
$31.525755
1 MultiBank Group(MBG) in SVC
$6.93519
1 MultiBank Group(MBG) in SZL
L13.672005
1 MultiBank Group(MBG) in TMT
m2.785185
1 MultiBank Group(MBG) in TND
د.ت2.3257485
1 MultiBank Group(MBG) in TTD
$5.37993
1 MultiBank Group(MBG) in UGX
Sh2,764.554
1 MultiBank Group(MBG) in XAF
Fr447.534
1 MultiBank Group(MBG) in XCD
$2.14245
1 MultiBank Group(MBG) in XOF
Fr447.534
1 MultiBank Group(MBG) in XPF
Fr80.937
1 MultiBank Group(MBG) in BWP
P11.323245
1 MultiBank Group(MBG) in BZD
$1.594935
1 MultiBank Group(MBG) in CVE
$75.57294
1 MultiBank Group(MBG) in DJF
Fr140.4495
1 MultiBank Group(MBG) in DOP
$50.83161
1 MultiBank Group(MBG) in DZD
د.ج103.289895
1 MultiBank Group(MBG) in FJD
$1.801245
1 MultiBank Group(MBG) in GNF
Fr6,899.4825
1 MultiBank Group(MBG) in GTQ
Q6.070275
1 MultiBank Group(MBG) in GYD
$166.0002
1 MultiBank Group(MBG) in ISK
kr97.6005

MultiBank Group Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MultiBank Group sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle MultiBank Group Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MultiBank Group

Wie viel ist MultiBank Group (MBG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MBG in USD beträgt 0.7935 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MBG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MBG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.7935. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MultiBank Group?
Die Marktkapitalisierung von MBG beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MBG?
Das Umlaufangebot von MBG beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MBG?
MBG erreichte einen Allzeithochpreis von 1.6915943417368275 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MBG?
MBG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.36701751283509526 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MBG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MBG beträgt $ 3.08M USD.
Wird MBG dieses Jahr noch steigen?
MBG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MBG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:14 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

