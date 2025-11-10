Lit Protocol (LITKEY) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Lit Protocol (LITKEY), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:54:09 (UTC+8)
USD

Lit Protocol (LITKEY) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Lit Protocol (LITKEY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
--
----
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
--
----
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 74.89M
$ 74.89M$ 74.89M
Allzeithoch:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Allzeittief:
--
----
Aktueller Preis:
$ 0.07489
$ 0.07489$ 0.07489

Lit Protocol (LITKEY)-Informationen

Lit Protocol ist ein dezentrales Schlüsselverwaltungsnetzwerk für programmierbare Signaturen und Verschlüsselung. Das Netzwerk befähigt Entwickler, sichere und dezentrale Anwendungen zu erstellen, die Krypto-Assets, private Daten und Benutzerrechte nahtlos plattformübergreifend verwalten – ohne Single Point of Failure (einzelner Ausfallpunkt) oder zentrale Autorität.

Offizielle Website:
https://www.litprotocol.com/
Whitepaper:
https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf
Block-Explorer:
https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

Lit Protocol (LITKEY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Lit Protocol (LITKEY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von LITKEY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele LITKEY-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von LITKEY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des LITKEY -Tokens!

So kaufen Sie LITKEY

Möchten Sie Lit Protocol (LITKEY) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf LITKEY, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Lit Protocol (LITKEY)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von LITKEY hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

LITKEY Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich LITKEY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose LITKEY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

mc_how_why_title
