KGEN (KGEN) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu KGEN (KGEN), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:53:42 (UTC+8)
KGEN (KGEN) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für KGEN (KGEN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 258.50M
$ 258.50M$ 258.50M
Allzeithoch:
$ 0.711
$ 0.711$ 0.711
Allzeittief:
Aktueller Preis:
$ 0.2585
$ 0.2585$ 0.2585

KGEN (KGEN)-Informationen

Kratos Gamer Network (KGeN) ist ein dezentrales, globales Gaming-Netzwerk, das entwickelt wurde, um die nächste Spielergeneration zu stärken – beginnend mit aufstrebenden Märkten im Globalen Süden. Im Kern bietet KGeN eine dezentrale Datenschicht für Gamer und Publisher, die auf einer transparenten On-Chain-Reputations-Engine namens Proof of Gamer (PoG) basiert. Diese Technologie stellt sicher, dass die Identität, Erfolge und Community-Verbindungen jedes Spielers authentisch und überprüfbar bleiben.

Offizielle Website:
https://kgen.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/hk4x68ncce4cpssy
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf3d5b4c34ed623478cc5141861776e6cf7ae3a1e

KGEN (KGEN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von KGEN (KGEN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von KGEN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele KGEN-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von KGEN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des KGEN -Tokens!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

