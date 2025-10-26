Der Echtzeitpreis von KGEN beträgt heute 0.299 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KGEN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KGEN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von KGEN beträgt heute 0.299 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KGEN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KGEN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

KGEN Logo

KGEN Kurs(KGEN)

1 KGEN zu USD Echtzeitpreis:

$0.299
$0.299$0.299
-0.43%1D
USD
KGEN (KGEN) Echtzeit-Preis-Diagramm
KGEN (KGEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.2689
$ 0.2689$ 0.2689
24H Tief
$ 0.3239
$ 0.3239$ 0.3239
24H Hoch

$ 0.2689
$ 0.2689$ 0.2689

$ 0.3239
$ 0.3239$ 0.3239

--
----

--
----

-2.10%

-0.43%

-3.05%

-3.05%

Der Echtzeitpreis von KGEN (KGEN) beträgt $ 0.299. In den letzten 24 Stunden wurde KGEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.2689 und einem Höchstpreis von $ 0.3239 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KGEN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KGEN im letzten Stunde um -2.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.43% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KGEN (KGEN) Marktinformationen

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 299.00M
$ 299.00M$ 299.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KGEN beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.18M. Das Umlaufangebot von KGEN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 299.00M.

KGEN (KGEN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von KGEN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.001291-0.43%
30 Tage$ +0.099+49.50%
60 Tage$ +0.099+49.50%
90 Tage$ +0.099+49.50%
KGEN-Preisänderung heute

Heute verzeichnete KGEN eine Veränderung von $ -0.001291 (-0.43%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

KGEN 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.099(+49.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

KGEN 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete KGEN eine Veränderung von $ +0.099 (+49.50%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

KGEN 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.099 (+49.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von KGEN (KGEN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem KGEN-Preisverlauf an.

Was ist KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) ist ein dezentrales, globales Gaming-Netzwerk, das entwickelt wurde, um die nächste Spielergeneration zu stärken – beginnend mit aufstrebenden Märkten im Globalen Süden. Im Kern bietet KGeN eine dezentrale Datenschicht für Gamer und Publisher, die auf einer transparenten On-Chain-Reputations-Engine namens Proof of Gamer (PoG) basiert. Diese Technologie stellt sicher, dass die Identität, Erfolge und Community-Verbindungen jedes Spielers authentisch und überprüfbar bleiben.

KGEN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre KGEN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- KGEN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu KGEN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr KGEN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

KGEN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird KGEN (KGEN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre KGEN-(KGEN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für KGEN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die KGEN-Preisprognose an!

KGEN (KGEN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von KGEN (KGEN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KGEN Token!

Wie kauft man KGEN KGEN

Suchen Sie nach wie man KGEN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können KGEN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

KGEN zu lokalen Währungen

1 KGEN(KGEN) in VND
7,868.185
1 KGEN(KGEN) in AUD
A$0.45747
1 KGEN(KGEN) in GBP
0.22425
1 KGEN(KGEN) in EUR
0.25714
1 KGEN(KGEN) in USD
$0.299
1 KGEN(KGEN) in MYR
RM1.26178
1 KGEN(KGEN) in TRY
12.54006
1 KGEN(KGEN) in JPY
¥45.448
1 KGEN(KGEN) in ARS
ARS$442.96252
1 KGEN(KGEN) in RUB
24.13528
1 KGEN(KGEN) in INR
26.26117
1 KGEN(KGEN) in IDR
Rp4,983.33134
1 KGEN(KGEN) in PHP
17.56625
1 KGEN(KGEN) in EGP
￡E.14.20549
1 KGEN(KGEN) in BRL
R$1.60862
1 KGEN(KGEN) in CAD
C$0.41561
1 KGEN(KGEN) in BDT
36.59162
1 KGEN(KGEN) in NGN
436.49515
1 KGEN(KGEN) in COP
$1,158.91204
1 KGEN(KGEN) in ZAR
R.5.24147
1 KGEN(KGEN) in UAH
12.558
1 KGEN(KGEN) in TZS
T.Sh.738.26987
1 KGEN(KGEN) in VES
Bs63.388
1 KGEN(KGEN) in CLP
$281.957
1 KGEN(KGEN) in PKR
Rs84.60504
1 KGEN(KGEN) in KZT
160.83808
1 KGEN(KGEN) in THB
฿9.76235
1 KGEN(KGEN) in TWD
NT$9.22116
1 KGEN(KGEN) in AED
د.إ1.09733
1 KGEN(KGEN) in CHF
Fr0.23621
1 KGEN(KGEN) in HKD
HK$2.32024
1 KGEN(KGEN) in AMD
֏114.25089
1 KGEN(KGEN) in MAD
.د.م2.75379
1 KGEN(KGEN) in MXN
$5.51655
1 KGEN(KGEN) in SAR
ريال1.12125
1 KGEN(KGEN) in ETB
Br45.7171
1 KGEN(KGEN) in KES
KSh38.52316
1 KGEN(KGEN) in JOD
د.أ0.211991
1 KGEN(KGEN) in PLN
1.08836
1 KGEN(KGEN) in RON
лв1.30663
1 KGEN(KGEN) in SEK
kr2.8106
1 KGEN(KGEN) in BGN
лв0.50232
1 KGEN(KGEN) in HUF
Ft100.26666
1 KGEN(KGEN) in CZK
6.25209
1 KGEN(KGEN) in KWD
د.ك0.091793
1 KGEN(KGEN) in ILS
0.98072
1 KGEN(KGEN) in BOB
Bs2.0631
1 KGEN(KGEN) in AZN
0.5083
1 KGEN(KGEN) in TJS
SM2.78369
1 KGEN(KGEN) in GEL
0.81029
1 KGEN(KGEN) in AOA
Kz274.31157
1 KGEN(KGEN) in BHD
.د.ب0.112424
1 KGEN(KGEN) in BMD
$0.299
1 KGEN(KGEN) in DKK
kr1.91958
1 KGEN(KGEN) in HNL
L7.84576
1 KGEN(KGEN) in MUR
13.61048
1 KGEN(KGEN) in NAD
$5.18167
1 KGEN(KGEN) in NOK
kr2.99
1 KGEN(KGEN) in NZD
$0.51727
1 KGEN(KGEN) in PAB
B/.0.299
1 KGEN(KGEN) in PGK
K1.27374
1 KGEN(KGEN) in QAR
ر.ق1.09135
1 KGEN(KGEN) in RSD
дин.30.15116
1 KGEN(KGEN) in UZS
soʻm3,602.40881
1 KGEN(KGEN) in ALL
L24.84989
1 KGEN(KGEN) in ANG
ƒ0.53521
1 KGEN(KGEN) in AWG
ƒ0.53521
1 KGEN(KGEN) in BBD
$0.598
1 KGEN(KGEN) in BAM
KM0.50232
1 KGEN(KGEN) in BIF
Fr879.359
1 KGEN(KGEN) in BND
$0.38571
1 KGEN(KGEN) in BSD
$0.299
1 KGEN(KGEN) in JMD
$47.89083
1 KGEN(KGEN) in KHR
1,205.64275
1 KGEN(KGEN) in KMF
Fr126.776
1 KGEN(KGEN) in LAK
6,499.99987
1 KGEN(KGEN) in LKR
රු90.6867
1 KGEN(KGEN) in MDL
L5.10991
1 KGEN(KGEN) in MGA
Ar1,346.8455
1 KGEN(KGEN) in MOP
P2.38901
1 KGEN(KGEN) in MVR
4.5747
1 KGEN(KGEN) in MWK
MK518.1969
1 KGEN(KGEN) in MZN
MT19.1061
1 KGEN(KGEN) in NPR
रु41.92877
1 KGEN(KGEN) in PYG
2,120.508
1 KGEN(KGEN) in RWF
Fr433.251
1 KGEN(KGEN) in SBD
$2.46974
1 KGEN(KGEN) in SCR
4.14414
1 KGEN(KGEN) in SRD
$11.87927
1 KGEN(KGEN) in SVC
$2.61027
1 KGEN(KGEN) in SZL
L5.18167
1 KGEN(KGEN) in TMT
m1.04949
1 KGEN(KGEN) in TND
د.ت0.877565
1 KGEN(KGEN) in TTD
$2.02722
1 KGEN(KGEN) in UGX
Sh1,038.128
1 KGEN(KGEN) in XAF
Fr168.935
1 KGEN(KGEN) in XCD
$0.8073
1 KGEN(KGEN) in XOF
Fr168.935
1 KGEN(KGEN) in XPF
Fr30.498
1 KGEN(KGEN) in BWP
P4.26374
1 KGEN(KGEN) in BZD
$0.598
1 KGEN(KGEN) in CVE
$28.35716
1 KGEN(KGEN) in DJF
Fr52.923
1 KGEN(KGEN) in DOP
$19.13301
1 KGEN(KGEN) in DZD
د.ج38.92083
1 KGEN(KGEN) in FJD
$0.67873
1 KGEN(KGEN) in GNF
Fr2,599.805
1 KGEN(KGEN) in GTQ
Q2.28735
1 KGEN(KGEN) in GYD
$62.48502
1 KGEN(KGEN) in ISK
kr36.478

KGEN Ressource

Für ein tieferes Verständnis von KGEN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle KGEN Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu KGEN

Wie viel ist KGEN (KGEN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KGEN in USD beträgt 0.299 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KGEN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KGEN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.299. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KGEN?
Die Marktkapitalisierung von KGEN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KGEN?
Das Umlaufangebot von KGEN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KGEN?
KGEN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KGEN?
KGEN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KGEN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KGEN beträgt $ 1.18M USD.
Wird KGEN dieses Jahr noch steigen?
KGEN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KGEN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
KGEN (KGEN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

KGEN-zu-USD-Rechner

Menge

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.299 USD

KGEN handeln

KGEN/USDT
$0.299
$0.299$0.299
-0.96%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

