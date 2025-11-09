John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für John Tsubasa Rivals (JOHN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App ist ein Fußballspiel der nächsten Generation, das den weltweit beliebten Captain Tsubasa mit der Kraft von Web3 vereint. JOHN spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Wachstums des gesamten Ökosystems, während sich das Spiel weiterentwickelt, und stellt sicher, dass die Spieler seinen langfristigen Wert genießen können.
John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von John Tsubasa Rivals (JOHN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von JOHN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele JOHN-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
John Tsubasa Rivals (JOHN)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von JOHN hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
JOHN Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich JOHN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose JOHN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
