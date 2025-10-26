Der Echtzeitpreis von John Tsubasa Rivals beträgt heute 0.01495 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JOHN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JOHN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von John Tsubasa Rivals beträgt heute 0.01495 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JOHN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JOHN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

John Tsubasa Rivals Kurs(JOHN)

1 JOHN zu USD Echtzeitpreis:

$0.01495
-0.33%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:06:19 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01464
24H Tief
$ 0.01514
24H Hoch

$ 0.01464
$ 0.01514
--
--
-0.07%

-0.33%

+3.03%

+3.03%

Der Echtzeitpreis von John Tsubasa Rivals (JOHN) beträgt $ 0.01495. In den letzten 24 Stunden wurde JOHN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01464 und einem Höchstpreis von $ 0.01514 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JOHN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JOHN im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um -0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Marktinformationen

--
$ 94.41K
$ 14.95M
--
1,000,000,000
KLAY

Die aktuelle Marktkapitalisierung von John Tsubasa Rivals beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 94.41K. Das Umlaufangebot von JOHN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.95M.

John Tsubasa Rivals (JOHN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von John Tsubasa Rivals für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000495-0.33%
30 Tage$ +0.00041+2.81%
60 Tage$ -0.00232-13.44%
90 Tage$ +0.00495+49.50%
John Tsubasa Rivals-Preisänderung heute

Heute verzeichnete JOHN eine Veränderung von $ -0.0000495 (-0.33%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

John Tsubasa Rivals 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.00041(+2.81%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

John Tsubasa Rivals 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete JOHN eine Veränderung von $ -0.00232 (-13.44%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

John Tsubasa Rivals 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.00495 (+49.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von John Tsubasa Rivals (JOHN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem John Tsubasa Rivals-Preisverlauf an.

Was ist John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App ist ein Fußballspiel der nächsten Generation, das den weltweit beliebten Captain Tsubasa mit der Kraft von Web3 vereint. JOHN spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Wachstums des gesamten Ökosystems, während sich das Spiel weiterentwickelt, und stellt sicher, dass die Spieler seinen langfristigen Wert genießen können.

John Tsubasa Rivals ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre John Tsubasa Rivals Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- JOHN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu John Tsubasa Rivals auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr John Tsubasa Rivals-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

John Tsubasa Rivals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird John Tsubasa Rivals (JOHN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre John Tsubasa Rivals-(JOHN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für John Tsubasa Rivals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die John Tsubasa Rivals-Preisprognose an!

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von John Tsubasa Rivals (JOHN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JOHN Token!

Wie kauft man John Tsubasa Rivals JOHN

Suchen Sie nach wie man John Tsubasa Rivals kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können John Tsubasa Rivals direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

JOHN zu lokalen Währungen

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in VND
393.40925
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in AUD
A$0.0228735
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in GBP
0.0112125
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in EUR
0.012857
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in USD
$0.01495
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MYR
RM0.063089
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TRY
0.627003
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in JPY
¥2.2724
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ARS
ARS$22.2801345
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in RUB
1.1901695
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in INR
1.3127595
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in IDR
Rp249.166567
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in PHP
0.8783125
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in EGP
￡E.0.7102745
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BRL
R$0.080431
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in CAD
C$0.02093
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BDT
1.8318235
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in NGN
21.8247575
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in COP
$57.945602
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ZAR
R.0.258037
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in UAH
0.6286475
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TZS
T.Sh.37.189022
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in VES
Bs3.1694
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in CLP
$14.06795
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in PKR
Rs4.2005015
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in KZT
8.050575
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in THB
฿0.4881175
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TWD
NT$0.461058
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in AED
د.إ0.0548665
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in CHF
Fr0.0118105
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in HKD
HK$0.116012
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in AMD
֏5.7257005
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MAD
.د.م0.137839
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MXN
$0.2758275
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SAR
ريال0.0560625
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ETB
Br2.2827155
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in KES
KSh1.9313905
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in JOD
د.أ0.01059955
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in PLN
0.0545675
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in RON
лв0.0653315
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SEK
kr0.14053
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BGN
лв0.025116
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in HUF
Ft5.0149775
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in CZK
0.3126045
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in KWD
د.ك0.0045747
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ILS
0.049036
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BOB
Bs0.103155
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in AZN
0.025415
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TJS
SM0.139334
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in GEL
0.0405145
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in AOA
Kz13.7155785
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BHD
.د.ب0.0056212
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BMD
$0.01495
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in DKK
kr0.095979
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in HNL
L0.390793
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MUR
0.6806735
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in NAD
$0.258037
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in NOK
kr0.1495
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in NZD
$0.0258635
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in PAB
B/.0.01495
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in PGK
K0.0629395
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in QAR
ر.ق0.054418
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in RSD
дин.1.5098005
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in UZS
soʻm182.317044
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ALL
L1.24085
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ANG
ƒ0.0267605
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in AWG
ƒ0.0267605
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BBD
$0.0299
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BAM
KM0.025116
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BIF
Fr44.08755
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BND
$0.0192855
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BSD
$0.01495
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in JMD
$2.3972325
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in KHR
60.2821375
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in KMF
Fr6.3388
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in LAK
324.9999935
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in LKR
රු4.5398665
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MDL
L0.2540005
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MGA
Ar67.646956
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MOP
P0.1196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MVR
0.228735
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MWK
MK25.9548445
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in MZN
MT0.955305
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in NPR
रु2.0988305
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in PYG
106.0254
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in RWF
Fr21.66255
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SBD
$0.123487
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SCR
0.209001
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SRD
$0.5939635
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SVC
$0.130663
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in SZL
L0.2575885
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TMT
m0.0524745
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TND
د.ت0.04381845
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in TTD
$0.101361
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in UGX
Sh52.0858
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in XAF
Fr8.4318
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in XCD
$0.040365
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in XOF
Fr8.4318
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in XPF
Fr1.5249
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BWP
P0.2133365
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in BZD
$0.0300495
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in CVE
$1.423838
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in DJF
Fr2.64615
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in DOP
$0.957697
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in DZD
د.ج1.9460415
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in FJD
$0.0339365
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in GNF
Fr129.99025
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in GTQ
Q0.1143675
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in GYD
$3.12754
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) in ISK
kr1.83885

John Tsubasa Rivals Ressource

Für ein tieferes Verständnis von John Tsubasa Rivals sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle John Tsubasa Rivals Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu John Tsubasa Rivals

Wie viel ist John Tsubasa Rivals (JOHN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JOHN in USD beträgt 0.01495 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JOHN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JOHN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01495. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von John Tsubasa Rivals?
Die Marktkapitalisierung von JOHN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JOHN?
Das Umlaufangebot von JOHN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JOHN?
JOHN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JOHN?
JOHN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JOHN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JOHN beträgt $ 94.41K USD.
Wird JOHN dieses Jahr noch steigen?
JOHN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JOHN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:06:19 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

