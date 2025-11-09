INFINIT (IN) Tokenomics

INFINIT (IN) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu INFINIT (IN), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:49:26 (UTC+8)
USD

INFINIT (IN) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für INFINIT (IN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 26.80M
$ 26.80M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 268.94M
$ 268.94M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 99.66M
$ 99.66M
Allzeithoch:
$ 0.33949
$ 0.33949
Allzeittief:
$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576
Aktueller Preis:
$ 0.09966
$ 0.09966

INFINIT (IN)-Informationen

INFINIT ist ein KI-gestütztes DeFi-Intelligence-Protokoll, das es jedem ermöglicht, DeFi-Chancen zu entdecken, zu bewerten und auszuführen – durch intelligente Agenten und eine benutzerfreundliche Sprachschnittstelle. Im Zentrum steht die Agentic DeFi Economy: eine dezentrale, agentenbasierte Infrastruktur, in der KOLs und DeFi-Experten Strategien gemeinsam mit ihren Communities entwickeln und monetarisieren können, während Benutzer komplexe DeFi-Strategien per Klick ausführen. Durch die Kombination aus KI-Agenten, promptbasierter Benutzeroberfläche und One-Click-DeFi-Ausführung auf einer einzigen Plattform vereinfacht INFINIT den Zugang zu DeFi und macht ihn für alle zugänglich.

Offizielle Website:
https://infinit.tech/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

INFINIT (IN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von INFINIT (IN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von IN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele IN-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von IN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des IN -Tokens!

So kaufen Sie IN

Möchten Sie INFINIT (IN) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf IN, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

INFINIT (IN)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von IN hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

IN Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich IN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose IN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung