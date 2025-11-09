Holoworld AI (HOLO) Tokenomics
Holoworld AI (HOLO) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Holoworld AI (HOLO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Holoworld AI (HOLO)-Informationen
Holoworld AI ist ein dezentraler Anwendungs-Hub, der für künstliche Intelligenz-Agenten, Applikationen und digitale geistige Eigentumsrechte (IPs) entwickelt wurde. Im Kern fungiert Holoworld AI als App-Store für AI-native Anwendungen. Diese Anwendungen umfassen autonome Agenten, generative Medientools und interaktive Content-Systeme. Durch die Kombination von blockchainbasierter Identität, Eigentum und Abwicklungsebenen mit KI-gesteuerten Funktionen ermöglicht die Plattform Entwicklern, digitale Produkte zu erstellen und zu teilen, die eigenständig funktionieren oder miteinander interagieren können. Dieses Konzept zielt darauf ab, Hürden für den KI-Einsatz zu senken, indem es Auffindbarkeit, Monetarisierung und Interoperabilität in einem einzigen Ökosystem bietet.
Holoworld AI (HOLO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Holoworld AI (HOLO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von HOLO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele HOLO-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von HOLO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HOLO -Tokens!
So kaufen Sie HOLO
Möchten Sie Holoworld AI (HOLO) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf HOLO, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
Holoworld AI (HOLO)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von HOLO hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
HOLO Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich HOLO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose HOLO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
Holoworld AI (HOLO) kaufen
Menge
1 HOLO = 0.115 USD
Holoworld AI (HOLO) handeln
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte