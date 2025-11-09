Holoworld AI (HOLO) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Holoworld AI (HOLO), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
2025-11-09
Holoworld AI (HOLO) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Holoworld AI (HOLO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
--
----
Gesamtangebot:
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
Umlaufangebot:
--
----
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 235.52M
$ 235.52M$ 235.52M
Allzeithoch:
$ 0.7686
$ 0.7686$ 0.7686
Allzeittief:
--
----
Aktueller Preis:
$ 0.115
$ 0.115$ 0.115

Holoworld AI (HOLO)-Informationen

Holoworld AI ist ein dezentraler Anwendungs-Hub, der für künstliche Intelligenz-Agenten, Applikationen und digitale geistige Eigentumsrechte (IPs) entwickelt wurde. Im Kern fungiert Holoworld AI als App-Store für AI-native Anwendungen. Diese Anwendungen umfassen autonome Agenten, generative Medientools und interaktive Content-Systeme. Durch die Kombination von blockchainbasierter Identität, Eigentum und Abwicklungsebenen mit KI-gesteuerten Funktionen ermöglicht die Plattform Entwicklern, digitale Produkte zu erstellen und zu teilen, die eigenständig funktionieren oder miteinander interagieren können. Dieses Konzept zielt darauf ab, Hürden für den KI-Einsatz zu senken, indem es Auffindbarkeit, Monetarisierung und Interoperabilität in einem einzigen Ökosystem bietet.

Offizielle Website:
https://holoworld.com/
Whitepaper:
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Holoworld AI (HOLO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Holoworld AI (HOLO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von HOLO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele HOLO-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von HOLO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HOLO -Tokens!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

