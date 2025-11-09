Hemi (HEMI) Tokenomics

Hemi (HEMI) Tokenomics

Hemi (HEMI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Hemi (HEMI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 34.18M
$ 34.18M$ 34.18M
Gesamtangebot:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Umlaufangebot:
$ 977.50M
$ 977.50M$ 977.50M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 349.70M
$ 349.70M$ 349.70M
Allzeithoch:
$ 0.19469
$ 0.19469$ 0.19469
Allzeittief:
$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373
Aktueller Preis:
$ 0.03497
$ 0.03497$ 0.03497

Hemi (HEMI)-Informationen

Angetrieben von Bitcoin und Ethereum ist Hemi ein modulares Netzwerk für überlegene Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität. Während andere Projekte Bitcoin und Ethereum als voneinander isolierte Ökosysteme betrachten und damit das Potenzial beider begrenzen, sieht Hemi sie als Komponenten eines einzigen Supernetzwerks. Dadurch werden neue Ebenen der Programmierbarkeit, Portabilität und Möglichkeiten für Bitcoin-DeFi und vieles mehr erschlossen. Hemi wurde von Jeff Garzik (ehemaliger Bitcoin-Core-Entwickler) und Max Sanchez (Erfinder des Proof-of-Proof-Konsensprotokolls) mitbegründet und wird von einem Team renommierter Blockchain-Ingenieure, strategischer Partner und Investoren unterstützt.

Offizielle Website:
https://hemi.xyz
Whitepaper:
https://hemi.xyz/whitepaper
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Hemi (HEMI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Hemi (HEMI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von HEMI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele HEMI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von HEMI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HEMI -Tokens!

