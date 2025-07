Axie Infinity (AXS)-Informationen

Axie Infinity ist ein Blockchain-basiertes Handels- und Kampfspiel, das sich teilweise im Besitz seiner Spieler befindet und von diesen betrieben wird. AXS ist das einzigartige Governance-Token von Axie Infinity, das zur Teilnahme an wichtigen Governance-Abstimmungen verwendet wird. Es wird den Inhabern ein Mitspracherecht darüber geben, wie die Gelder in der Axie Community Treasury ausgegeben werden. Axie Infinity Shards (AXS) sind der Klebstoff, der alle Mitglieder der Axie-Community zusammenhält. AXS-Inhaber können Belohnungen beanspruchen, wenn sie ihre Token einsetzen, das Spiel spielen und an wichtigen Governance-Abstimmungen teilnehmen. Spieler können auch $ AXS verdienen, wenn sie verschiedene Spiele innerhalb des Axie Infinity-Universums und durch nutzergenerierte Inhaltsinitiativen spielen.