Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu ASML Holding NV (ASMLON), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:18:49 (UTC+8)
ASML Holding NV (ASMLON) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für ASML Holding NV (ASMLON), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 1.68M
Gesamtangebot:
$ 1.49K
Umlaufangebot:
$ 1.49K
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.68M
Allzeithoch:
$ 2,167.2
Allzeittief:
$ 732.0144981577465
Aktueller Preis:
$ 1,128.84
ASML Holding NV (ASMLON)-Informationen

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Offizielle Website:
https://app.ondo.finance/assets/asmlon
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0xE51bA774ebF6392c45Bf1d9E6b334d07992460d3

ASML Holding NV (ASMLON) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von ASML Holding NV (ASMLON) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ASMLON-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ASMLON-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ASMLON verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ASMLON -Tokens!

mc_how_why_title
