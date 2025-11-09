AriaAI (ARIA) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu AriaAI (ARIA), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:30:39 (UTC+8)
USD

AriaAI (ARIA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für AriaAI (ARIA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 36.49M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 234.22M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 155.79M
Allzeithoch:
$ 0.24897
Allzeittief:
$ 0.03247204859891276
Aktueller Preis:
$ 0.15579
AriaAI (ARIA)-Informationen

AriaAI ist ein Next-Generation-Experiment für Spieleentwicklung und -veröffentlichung, inspiriert von Disney-ähnlichen immersiven Welten und KI-Technologie, bei dem eigenes IP-basiertes Gameplay im Mittelpunkt steht. Es stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Game-Design und Publishing-Standards in Web2-Qualität in das Web3-Zeitalter zu übertragen. Mit der Integration von KI entwickelt sich ARIA zu einer lebendigen, adaptiven Spielwelt – mit intelligenten NPCs, personalisiertem Storytelling, KI-generierten Inhalten und dynamischem Gameplay, das sich gemeinsam mit den Spielern weiterentwickelt. $Aria ist der native Token von Aria.

Offizielle Website:
https://www.playariagame.com
Whitepaper:
https://docs.playariagame.com/
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

AriaAI (ARIA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von AriaAI (ARIA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ARIA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ARIA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ARIA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ARIA -Tokens!

AriaAI (ARIA)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von ARIA hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

ARIA Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ARIA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ARIA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

