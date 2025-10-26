Was ist AriaAI (ARIA)

AriaAI ist ein Next-Generation-Experiment für Spieleentwicklung und -veröffentlichung, inspiriert von Disney-ähnlichen immersiven Welten und KI-Technologie, bei dem eigenes IP-basiertes Gameplay im Mittelpunkt steht. Es stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Game-Design und Publishing-Standards in Web2-Qualität in das Web3-Zeitalter zu übertragen. Mit der Integration von KI entwickelt sich ARIA zu einer lebendigen, adaptiven Spielwelt – mit intelligenten NPCs, personalisiertem Storytelling, KI-generierten Inhalten und dynamischem Gameplay, das sich gemeinsam mit den Spielern weiterentwickelt. $Aria ist der native Token von Aria.

AriaAI ist auf MEXC verfügbar.



Darüber hinaus können Sie:

- ARIA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu AriaAI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AriaAI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AriaAI (ARIA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AriaAI (ARIA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ARIA Token!

Wie kauft man AriaAI ARIA

Sie können AriaAI direkt auf MEXC kaufen.

ARIA zu lokalen Währungen

AriaAI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AriaAI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AriaAI Wie viel ist AriaAI (ARIA) heute wert? Der Echtzeitpreis von ARIA in USD beträgt 0.17245 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle ARIA-zu-USD-Preis? $ 0.17245 . Nutzen Sie den Der aktuelle ARIA-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AriaAI? Die Marktkapitalisierung von ARIA beträgt $ 40.39M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von ARIA? Das Umlaufangebot von ARIA beträgt 234.22M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ARIA? ARIA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.2461952287601809 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ARIA? ARIA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03247204859891276 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von ARIA? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ARIA beträgt $ 2.08M USD . Wird ARIA dieses Jahr noch steigen? ARIA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ARIA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

AriaAI (ARIA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

