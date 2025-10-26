Der Echtzeitpreis von AriaAI beträgt heute 0.17245 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ARIA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ARIA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AriaAI beträgt heute 0.17245 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ARIA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ARIA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AriaAI (ARIA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:46:41 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von AriaAI (ARIA) beträgt $ 0.17245. In den letzten 24 Stunden wurde ARIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.16044 und einem Höchstpreis von $ 0.18203 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ARIA liegt bei $ 0.2461952287601809, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03247204859891276.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ARIA im letzten Stunde um -3.66%, in den letzten 24 Stunden um +0.91% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AriaAI (ARIA) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AriaAI beträgt $ 40.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.08M. Das Umlaufangebot von ARIA liegt bei 234.22M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 172.45M.

AriaAI (ARIA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AriaAI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0015493+0.91%
30 Tage$ -0.01466-7.84%
60 Tage$ +0.13325+339.92%
90 Tage$ +0.15245+762.25%
AriaAI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ARIA eine Veränderung von $ +0.0015493 (+0.91%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AriaAI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01466(-7.84%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AriaAI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ARIA eine Veränderung von $ +0.13325 (+339.92%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AriaAI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.15245 (+762.25%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AriaAI (ARIA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AriaAI-Preisverlauf an.

Was ist AriaAI (ARIA)

AriaAI ist ein Next-Generation-Experiment für Spieleentwicklung und -veröffentlichung, inspiriert von Disney-ähnlichen immersiven Welten und KI-Technologie, bei dem eigenes IP-basiertes Gameplay im Mittelpunkt steht. Es stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Game-Design und Publishing-Standards in Web2-Qualität in das Web3-Zeitalter zu übertragen. Mit der Integration von KI entwickelt sich ARIA zu einer lebendigen, adaptiven Spielwelt – mit intelligenten NPCs, personalisiertem Storytelling, KI-generierten Inhalten und dynamischem Gameplay, das sich gemeinsam mit den Spielern weiterentwickelt. $Aria ist der native Token von Aria.

AriaAI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AriaAI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ARIA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AriaAI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AriaAI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AriaAI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AriaAI (ARIA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AriaAI-(ARIA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AriaAI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AriaAI-Preisprognose an!

AriaAI (ARIA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AriaAI (ARIA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ARIA Token!

Wie kauft man AriaAI ARIA

Suchen Sie nach wie man AriaAI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AriaAI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ARIA zu lokalen Währungen

AriaAI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AriaAI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle AriaAI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AriaAI

Wie viel ist AriaAI (ARIA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ARIA in USD beträgt 0.17245 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ARIA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ARIA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.17245. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AriaAI?
Die Marktkapitalisierung von ARIA beträgt $ 40.39M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ARIA?
Das Umlaufangebot von ARIA beträgt 234.22M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ARIA?
ARIA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.2461952287601809 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ARIA?
ARIA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03247204859891276 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ARIA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ARIA beträgt $ 2.08M USD.
Wird ARIA dieses Jahr noch steigen?
ARIA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ARIA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
AriaAI (ARIA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

