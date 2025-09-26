Was ist ein Margin Call? Ein kurzer Leitfaden zu einem zentralen Risikomanagement-Mechanismus im Futures-Handel

Das Verständnis des Mechanismus von Margin Calls ist für jeden Futures-Händler – vom Anfänger bis zum Experten – eine notwendige Lektion. Ein Margin Call ist nicht nur eine passive Anforderung, die von der Plattform festgelegt wird, sondern auch ein entscheidendes Risikowarnsignal. Er weist Händler darauf hin, dass sie sofort Maßnahmen ergreifen müssen, um sowohl ihr Vermögen als auch ihre Positionen zu schützen.









Ein Margin Call bezeichnet eine Situation im Futures-Handel , bei der ungünstige Marktbewegungen dazu führen, dass die Positionsmarge unter das erforderliche Niveau fällt. In diesem Fall muss der Händler zusätzliches Kapital einzahlen, um die Position aufrechtzuerhalten und eine Liquidation zu vermeiden.





Der Zweck eines Margin Calls besteht darin sicherzustellen, dass der Händler über ausreichende Mittel verfügt, um potenzielle Verluste abzudecken, und um zu verhindern, dass Positionen liquidiert werden. Einfach gesagt: Ein Margin Call ist die letzte Verteidigungslinie zum Schutz einer Position.

















USDT-Margined Futures (Linear): Jeder automatische Margin-Call-Betrag = Durchschnittlicher Einstiegspreis × Kontraktgröße × Positionsmenge × Wartungsmargensatz

Coin-Margined Futures (Invers): Jeder automatische Margin-Call-Betrag = Kontraktgröße × Positionsmenge × Wartungsmargensatz / Durchschnittlicher Einstiegspreis









Ein Händler eröffnet eine Long-Position von 5,000 Kontrakten (1 Kontrakt = 0.0001 BTC) auf den BTCUSDT Perpetual Futures bei einem Einstiegspreis von 18,000 USDT mit 10-facher Hebelwirkung. Der aktuelle Wartungsmargensatz für diese Position beträgt 0.4%. Der geschätzte Liquidationspreis für die Position liegt bei 16,270.96 USDT. Der Händler hat noch 50 USDT an verfügbarer Margin übrig.





Wenn der Fair Price auf 16,270.96 USDT fällt, also den Liquidationspreis erreicht, wird der automatische Margin-Call-Mechanismus ausgelöst, um eine Liquidation zu verhindern.





Laut Formel ergibt sich der Margin-Call-Betrag wie folgt:





Automatischer Margin-Call-Betrag = Durchschnittlicher Einstiegspreis × Kontraktgröße × Positionsmenge × Wartungsmargensatz = 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT





Nach Anwendung dieser zusätzlichen Margin wird der neue Liquidationspreis wie folgt neu berechnet:





Wartungsmarge = Positionsmenge × Kontraktgröße × Einstiegspreis × Wartungsmargensatz = 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT





Initial Margin = Einstiegspreis × Kontraktgröße × Positionsmenge / Hebel = 18,000 × 0.0001 × 5,000 / 10 = 900 USDT





Liquidationspreis = (Wartungsmarge – Initial Margin + Einstiegspreis × Positionsmenge × Kontraktgröße) / (Positionsmenge × Kontraktgröße) = (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) / (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT





Diese Anpassung hilft dem Händler, eine sofortige Liquidation zu vermeiden. Es sollte beachtet werden, dass Gebühren und andere Faktoren in dieser Berechnung nicht enthalten sind, sodass die tatsächlichen Werte abweichen können.





Fällt der BTCUSDT -Preis weiter und erreicht den neuen Liquidationspreis von 16.200 USDT, wird der automatische Margin Call erneut ausgelöst. In diesem Fall können jedoch nur noch die verbleibenden 14 USDT verfügbarer Margin hinzugefügt werden, und ein neuer geschätzter Liquidationspreis wird berechnet.













Sie erhalten eine Margin-Call-Benachrichtigung, wenn Ihr Kontostand unter das erforderliche Wartungsmargen-Niveau fällt. Die häufigsten Gründe für das Auslösen einer Margin-Call-Benachrichtigung sind:





3.1 Marktvolatilität: Da Märkte von Natur aus unvorhersehbar sind, können Kursschwankungen dazu führen, dass Ihr Kontoeigenkapital schrumpft und unter die Wartungsmargen-Anforderung fällt. In solchen Fällen wird eine Margin-Call-Benachrichtigung ausgelöst.





3.2 Ungünstige Handelsentscheidungen: Wenn Handelsentscheidungen nicht mit den tatsächlichen Marktbedingungen übereinstimmen, kann das Margenkonto in einen Zustand geraten, in dem zusätzliches Kapital erforderlich wird. Dieses Risiko ist besonders ausgeprägt bei weniger erfahrenen Händlern, die möglicherweise keine strukturierte Handelsstrategie haben und in der Hoffnung auf schnelle Gewinne anfälliger für emotionale Entscheidungen werden. Solche Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, eine Margin-Call-Benachrichtigung zu erhalten, erheblich.





3.3 Übermäßiger Hebel: Ein zu hoch eingestellter Hebel lässt kaum Spielraum für Kursschwankungen. Schon geringe Marktbewegungen können erhebliche Verluste im Konto verursachen und das Risiko eines Margin Calls erhöhen.





3.4 Mangelndes Risikomanagement: Das Fehlen von Risikomanagement-Maßnahmen wie Stop-Loss-Orders kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen Margin Call zu erhalten.





Der Zweck einer Margin-Call-Benachrichtigung ist es, Sie auf den Zustand Ihrer Kontowerte aufmerksam zu machen, damit Sie rechtzeitig zusätzliche Margin hinzufügen können, um die Anforderungen zu erfüllen und Ihre Position aktiv zu halten.









4.1 Kontostand überwachen: Überprüfen Sie regelmäßig den Saldo und die Margenlevels Ihres Handelskontos. Beobachten Sie die Marktvolatilität und den Wert Ihrer Positionen genau, sodass Sie bei Bedarf sofort handeln können.





4.2 Alarme und Benachrichtigungen einstellen: Aktivieren Sie Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen auf der Handelsplattform, um rechtzeitig Erinnerungen zu erhalten, wenn Ihr Kontostand das Wartungsmargen-Niveau erreicht oder unterschreitet. Auf MEXC können Sie diese Alarme im Bereich Einstellungen/Preferences konfigurieren. Sobald sie aktiviert sind, erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, SMS, In-App-Nachricht oder Push-Mitteilung.









4.3 Zusätzliches Kapital einzahlen: Wenn Sie eine Margin-Call-Benachrichtigung erhalten, müssen Sie umgehend zusätzliches Kapital auf Ihr Futures-Handelskonto einzahlen.





4.4 Positionen oder Hebel anpassen: Wenn Sie nicht sofort zusätzliches Kapital einzahlen können, können Sie stattdessen Ihre Positionen anpassen oder den Hebel reduzieren. Eine Verringerung der Positionsgröße oder des Hebels senkt die Margenanforderungen und kann helfen, einen Margin Call zu vermeiden. Dies kann das teilweise Schließen von Positionen oder die Anpassung Ihres Handelsplans umfassen.





4.5 Risikomanagement-Strategien: Es ist entscheidend, wirksame Risikomanagement-Strategien aufzustellen und konsequent einzuhalten. Dazu gehören das Setzen von Stop-Loss-Orders, die sorgfältige Kapitalallokation und das Vermeiden von Überhandel. Solche Praktiken helfen, potenzielle Verluste zu minimieren und die Wahrscheinlichkeit eines Margin Calls zu verringern.













Viele Händler betrachten einen Margin Call als negatives Ereignis, doch er kann auch wichtige positive Funktionen erfüllen:





Verlängerung der Positionsdauer: Bietet in ungünstigen Marktphasen einen zusätzlichen Puffer und hilft, eine vorzeitige Liquidation zu vermeiden.

Verhinderung eines erzwungenen Ausstiegs: Gibt Händlern die Möglichkeit, auf eine mögliche Markterholung zu warten und die Chance auf Gewinne zu bewahren.

Verbesserung der Kapitaleffizienz: Ermöglicht flexiblere Positionsverwaltung und effizientere Allokation der Margin.

Stärkung des Risikobewusstseins: Dient als klare Erinnerung an das Kapitalrisiko und ermutigt Händler, solide Risikomanagement-Gewohnheiten zu entwickeln.





Mit anderen Worten: Ein Margin Call kann als letzte Gelegenheit verstanden werden, die Ihnen der Markt bietet, um Ihre Positionen zu schützen.









6.1 Ausreichende Mittel bereithalten: Stellen Sie vor dem Eingehen von Trades sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, um die Margenanforderungen zu erfüllen. Vermeiden Sie es, den Großteil Ihres Kapitals für die Margin zu binden, und halten Sie einen Puffer bereit, um Marktschwankungen abzufangen.





6.2 Angemessenen Hebel einstellen: Passen Sie die Hebelwirkung umsichtig an und vermeiden Sie übermäßigen Hebel. Hoher Hebel erhöht das Positionsrisiko und macht es leichter, Margin Calls auszulösen.





6.3 Striktes Risikomanagement umsetzen: Entwickeln und befolgen Sie eine disziplinierte Risikomanagement-Strategie. Setzen Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen, und allokieren Sie Mittel basierend auf Ihrer persönlichen Risikobereitschaft.





6.4 Überhandel vermeiden: Vermeiden Sie exzessives Handeln oder impulsive Entscheidungen. Überhandel erhöht die Wahrscheinlichkeit von Margin Calls. Bleiben Sie ruhig, rational und halten Sie sich an Ihren Handelsplan.





6.5 Positionen rechtzeitig überwachen und anpassen: Beobachten Sie regelmäßig die Marktbedingungen und Ihre offenen Positionen. Führen Marktschwankungen zu Verlusten, reduzieren Sie zeitnah Ihre Positionsgröße oder erwägen Sie geeignete Absicherungsstrategien, um das Risiko zu steuern.









Margin Calls sind ein zentraler Bestandteil des Risikomanagement-Systems von MEXC Futures. Sie stellen keine Strafe dar, sondern vielmehr die letzte Gelegenheit für Händler, Risiken aktiv zu managen und das schlimmste Szenario – die Liquidation – zu vermeiden. Jeder Futures-Händler sollte es sich zur Routine machen, das eigene Margin-Verhältnis zu überwachen und den Zusammenhang mit dem Wartungsmargensatz klar zu verstehen. Anstatt zu warten, bis ein Margin Call am Rande der Liquidation ausgelöst wird, ist es weitaus effektiver, bereits zu Beginn eines Trades eine angemessene Hebelwirkung und Stop-Loss-Strategien festzulegen. Letztlich geht es beim erfolgreichen Handeln nicht nur darum, Gewinnchancen zu nutzen, sondern auch darum, Risiken wirksam zu managen und potenzielle Verluste zu begrenzen.









