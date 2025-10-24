Wie Sie eine Liquidation vermeiden: Best Practices für die Nutzung der automatischen Margin-Zuführung zum Schutz Ihrer Positionen

Im Handel mit Kryptowährungs-Futures ist das Margin-Management eine entscheidende Fähigkeit, die jeder Händler beherrschen muss, da es sowohl die Rentabilität als auch die Risikokontrolle direkt bestimmt. Unter den verschiedenen von MEXC bereitgestellten Tools spielt die Funktion der automatischen Margin-Zuführung eine besonders wichtige Rolle. Durch die automatische Hinzufügung von Margin zu einer Position, wenn dies erforderlich ist, hilft dieses Tool den Händlern, das Risiko einer Liquidation zu verringern und die Flexibilität ihrer Handelsstrategien zu stärken.

















Im Handel mit Kryptowährungs-Futures bezeichnet Margin die von einem Händler eingezahlten Mittel, um eine Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Wenn die Marktvolatilität eine Position in die Nähe ihres Liquidationspreises bringt, kann das System die Position automatisch schließen, was zu weiteren Verlusten führt. Um das Liquidation srisiko zu verringern, hat MEXC die Funktion der automatischen Margin-Zuführung eingeführt.









Die automatische Margin-Zuführung ist ein Mechanismus, der einer bestehenden isolierten Position automatisch zusätzliche Margin zuweist, um deren Margenniveau zu erhöhen und eine Liquidation zu verhindern. Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird – wenn sich Ihre Position dem Liquidationsschwellenwert nähert – Ihre verfügbare Margin automatisch auf diese Position übertragen, um eine Liquidation zu vermeiden.





Jede automatische Margin-Zuführung entspricht dem Betrag, der erforderlich ist, um die Erhaltungsmargin für diese Position zu erfüllen. Nachdem Margin hinzugefügt wurde, berechnet das System einen günstigeren Liquidationspreis neu. Während des Prozesses der automatischen Margin-Zuführung storniert das System zunächst alle offenen Aufträge, die mit der Position verbunden sind, um sicherzustellen, dass die Margin-Übertragung reibungslos ausgeführt wird.





Hinweis: Das System fügt automatisch in schrittweisen Beträgen zusätzliche Margin hinzu – bis zu maximal 100 Mal –, um die erforderliche Wartungsmargin für diese Position zu erfüllen. Wenn die Position nach 100 Ergänzungen weiterhin nicht das erforderliche Margenniveau erreicht, wird sie liquidiert.









Automatischer Auslöser: Wenn sich eine Position dem Liquidationspreis nähert, weist das System sofort zusätzliche Margin zu.

Schrittweise Zuführungen: Jede Zuführung entspricht dem Betrag, der erforderlich ist, um die Erhaltungsmargin der Position zu erfüllen.

Optimierter Liquidationspreis: Sobald Margin hinzugefügt wird, berechnet das System einen günstigeren Liquidationspreis neu.

Priorität bei der Auftragsstornierung: Vor der Übertragung von Mitteln storniert das System alle nicht ausgeführten Eröffnungsaufträge, die mit der Position verbunden sind, um sicherzustellen, dass Margin verfügbar ist.





Einfach ausgedrückt fungiert diese Funktion als eine Art „automatische Aufstockung“ für Positionen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation aufgrund von Marktvolatilität.









Die Aktivierung der Funktion der automatischen Margin-Zuführung hilft Händlern, Risiken in volatilen Märkten besser zu steuern. Ihre Hauptvorteile umfassen:





Reduziertes Liquidationsrisiko: Das System fügt automatisch Mittel hinzu und verhindert so, dass Positionen bei kurzfristigen Marktschwankungen zu früh liquidiert werden.

Größere Flexibilität: Bietet Händlern mehr Zeit, Strategien anzupassen und Positionen effektiv zu verwalten.

Verbesserter Liquidationspreis: Sobald Margin hinzugefügt wird, berechnet das System einen neuen, günstigeren Liquidationspreis, wodurch die Sicherheit der Position erhöht wird.

Automatisierte Risikokontrolle: Händler müssen den Markt nicht ständig überwachen, da das System die Margin-Zuführung in kritischen Momenten automatisch ausführt.





Es ist jedoch auch wichtig zu beachten:

Wenn sich nachteilige Kursbewegungen fortsetzen, greift das System wiederholt auf Ihr verfügbares Guthaben zu, bis dieses erschöpft ist.

Unter extremen Marktbedingungen kann es trotz zusätzlicher Margin weiterhin zu einer Liquidation kommen.









MEXC bietet die Funktion der automatischen Margin-Zuführung an, die verfügbare Mittel aus Ihrer Wallet automatisch in die Positions-Margin überträgt, wenn eine isolierte Position von einer Liquidation bedroht ist.





Es ist wichtig zu beachten, dass diese Funktion zwar die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation verringert, unter extremen Marktbedingungen jedoch zum vollständigen Verlust der Vermögenswerte in Ihrem Futures-Konto führen kann.













Am unteren Rand der Futures-Handelsseite, unter Offene Position, den Schalter für Automatische Margin-Zuführung umlegen, um diese zu aktivieren.













Am unteren Rand der Futures-Handelsseite, unter Positionen, den Schalter für Automatische Margin-Zuführung umlegen, um diese zu aktivieren.









Hinweis: Die automatische Margin-Zuführung ist nur im Isolierten Margin-Modus verfügbar und wird im Cross-Margin-Modus nicht unterstützt.













Bei der Nutzung der automatischen Margin-Zuführung sollten Händler ihre anfänglichen Margin-Niveaus entsprechend ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie festlegen. In der Praxis bedeutet dies, die Marktvolatilität und die eigene Handelserfahrung zu berücksichtigen, um ein Margin-Niveau zu bestimmen, das sowohl offene Positionen schützt als auch die Kapitaleffizienz maximiert.









Die automatische Margin-Zuführung kann Handelsrisiken nicht vollständig ausschalten. Sie ist als Sicherheitsmechanismus konzipiert, wenn Positionen einem Liquidationsrisiko ausgesetzt sind, und nicht als Ersatz für ein umfassendes Risikomanagement. Händler sollten sie daher in Kombination mit Stop-Loss-Strategien verwenden und klare Stop-Loss-Niveaus festlegen. Wenn der Marktpreis den Stop-Loss-Punkt erreicht, sollten Positionen umgehend geschlossen werden, um weitere Verluste zu vermeiden.









Die Marktbedingungen ändern sich ständig. Bei der Nutzung der automatischen Margin-Zuführung sollten Händler die Marktentwicklungen genau beobachten und ihre Handelsstrategien entsprechend anpassen. Beispielsweise können wichtige positive oder negative Nachrichtenereignisse starke Kursbewegungen auslösen. In solchen Fällen müssen Händler das Risiko ihrer Positionen anhand der Bedeutung der Nachricht einschätzen und entscheiden, ob Margin-Niveaus oder Stop-Loss-Punkte angepasst werden sollten.









Händler sollten ihre Handelsleistung regelmäßig überprüfen und die Wirksamkeit der automatischen Margin-Zuführung bewerten. Auf Grundlage dieser Überprüfungen können Handelsstrategien und die Einstellungen der automatischen Margin-Zuführung angepasst werden, um die Risikokontrolle und die Gesamtrentabilität kontinuierlich zu verbessern.





Die automatische Margin-Zuführung ist ein wichtiges Risikomanagement-Tool, das von MEXC bereitgestellt wird. Händler sollten genau verstehen, wie sie funktioniert, sie angemessen einrichten und in Kombination mit Stop-Loss-Strategien sowie einer engen Überwachung der Marktbedingungen nutzen, um sicherer und stabiler zu handeln. Denken Sie stets daran, dass der Handel Risiken birgt und mit Vorsicht betrieben werden sollte. Bevor Sie eine Handelsfunktion nutzen, sollten Sie die damit verbundenen Risiken gründlich verstehen.





„Was ist Margin hinzufügen?“ lesen, um weitere Einzelheiten zu erhalten. Wenn Sie mehr über Margin Calls erfahren möchten, können Sie den Artikellesen, um weitere Einzelheiten zu erhalten.









