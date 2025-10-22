Copy-Trading-Anleitung für Händler





Copy-Trading ist eine Anlagestrategie im Kryptowährungshandel, die es Investoren ermöglicht, automatisch die Handelsstrategien erfahrener Händler zu replizieren. Für Anfänger mit begrenztem Wissen oder Handelserfahrung bietet Copy-Trading eine benutzerfreundliche Möglichkeit, am Markt teilzunehmen. Für erfahrene Händler besteht die Möglichkeit, sich als Lead-Händler zu bewerben, um nicht nur durch eigene Handelsaktivitäten Gewinne zu erzielen, sondern auch durch Gewinnbeteiligungen.









Auf der offiziellen MEXC-Website gehe zu Futures → Copy-Trade und rufe die Copy-Trading-Seite auf.









Sobald Sie auf der Copy-Trade-Seite sind, klicken Sie auf Händler werden.









Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu überprüfen, ob die E-Mail mit Ihrem registrierten Konto übereinstimmt. Falls keine E-Mail registriert ist, müssen Sie eine angeben, um wichtige Updates zu erhalten, z. B. den Status der Überprüfung zur Händler-Zulassung. Bis auf die E-Mail, die ein Pflichtfeld ist, sind die Angaben zum Telegram-Account und zur Mobilnummer optional und können je nach Bedarf ausgefüllt werden.





Nachdem Sie das Händler-Vereinbarung-Feld aktiviert haben, klicken Sie auf Absenden und warten Sie auf das Überprüfungsergebnis. MEXC sendet die Ergebnisse der Bewerbung innerhalb von 1–2 Werktagen per E-Mail, interne Nachricht oder SMS. Nach Genehmigung können Sie mit dem Copy-Trading beginnen.









Hinweis: Wenn Sie sich als Händler bewerben, können Sie keine anderen Lead-Händler mehr folgen. Falls Sie derzeit einem Händler folgen, müssen Sie dies vor der Antragstellung beenden. Sobald Sie Händler geworden sind, ist es nicht mehr möglich, anderen Lead-Händlern zu folgen.









Nachdem Sie ein Copy-Händler geworden sind, gehen Sie zur Copy-Trading-Seite und klicken Sie auf das >-Symbol, um Ihre persönliche Copy-Trading-Seite aufzurufen.









Auf der Meine Lead-Handel-Seite können Sie Ihre Lead-Handel-Statistiken, Gewinnbeteiligungen, Follower, Beobachtungsliste und individuelle Einstellungen wie Ihren Spitznamen, Biografie, Avatar und Copy-Trading-Paare verwalten.













MEXC ermöglicht es Benutzern, Transaktionen auf zwei Arten zu teilen:

Öffentlich: Jeder kann Ihre Transaktionen sehen und ihnen folgen

Privat: Nur eingeladene Benutzer können Ihre Transaktionen sehen. Nicht für die Öffentlichkeit sichtbar, und Sie können diese Einstellung einmal pro Tag ändern.

Im privaten Modus können Sie Ihren Gewinnanteil auf bis zu 50% festlegen.









Wenn Sie privates Copy-Trading aktivieren, können Benutzer eine der folgenden Optionen auswählen:

1) Allen Benutzern erlauben, Ihren Transaktionen zu folgen, solange sie Ihren Einladungslink oder -code haben

2) Nur Benutzern erlauben, die sich mit Ihrem Vermittlungscode registriert haben, Ihren Transaktionen zu folgen





Erinnerung:

1) Händler, die diese Option auswählen, erscheinen nicht auf der Copy-Trade-Seite, in der Follower-Liste oder in der Liste der Top-Händler. Benutzer können sie jedoch weiterhin über die Suche finden.

2) Nur eingeladene Benutzer können den Transaktionen des Händlers folgen. Benutzer, die den Händler über die Suche finden, müssen dennoch den korrekten Vermittlungscode eingeben, um Transaktionen zu kopieren.

3) Wenn der Händler bereits Follower hat, muss er diese vor dem Wechsel in den privaten Modus aufheben. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn aktive Follower vorhanden sind.

4) Nach dem Wechsel zwischen öffentlichem und privatem Modus sind für den Rest des Tages keine weiteren Änderungen möglich.





Sobald der private Modus eingestellt ist, kann der Händler zur Seite „Meine Follower“ gehen und auf „Jetzt einladen“ klicken.









Auf der Seite „Private Einladung“ klicken Sie auf „Link erstellen“, füllen die Einladung Nachricht und die Anzahl der Einladungen aus, wählen den Einladungsbereich aus und klicken dann auf „Bestätigen“, um Ihren exklusiven Einladungslink zu generieren. Eingeladene Benutzer können Ihnen über diesen Link folgen und mit dem Copy-Trading beginnen.













Auf der Meine Lead-Handel-Seite klicken Sie auf Einrichten. Sie können die Lead-Handel-Funktion ein- oder ausschalten, Follower zulassen oder einschränken, die Option aktivieren, dass nur geworbene Benutzer folgen dürfen, und festlegen, dass die Positionshistorie nur für Follower sichtbar ist. Sie können außerdem Ihren Avatar, Copy-Trading-Paare, Spitznamen und Ihre Biografie festlegen. Nach Abschluss klicken Sie auf Absenden, um die Änderungen zu übernehmen.





Erklärung wichtiger Begriffe:

Lead-Handel: Wenn aktiviert, können Follower Ihre Handelsaktivitäten nachverfolgen.

Folgen erlauben: Wenn deaktiviert, können neue Benutzer Ihnen nicht mehr folgen.

Nur meine Geworbenen können folgen: Wenn deaktiviert, kann jeder folgen. Ist es aktiviert, können nur geworbene Benutzer folgen.

Nur Follower können die Positionshistorie sehen: Falls aktiviert, können nur Follower Ihre aktuellen und vergangenen Positionen sehen.





Hinweis: Die Copy-Trading-Funktion unterstützt derzeit nur USDT-M-Futures im Hedge-Modus. Die maximale Hebelwirkung variiert je nach Futures-Handelspaar. Genauere Informationen sind auf der Seite ersichtlich.













Sobald Sie die Einrichtung Ihrer Copy-Trading-Details abgeschlossen haben, klicken Sie auf der Seite auf die Schaltfläche Handel starten. Ein Pop-up mit den Bedingungen für gültige Leithandels erscheint, in dem Sie Ihre aktuellen Paare einsehen und die verbleibende Anzahl verfügbarer Leithandel prüfen können. Bitte beachten Sie, dass Ihr gesamtes Futures-Kontoguthaben nicht unter 50.00 USDT liegen darf. Nachdem Sie bestätigt haben, dass alles korrekt ist, klicken Sie auf Bestätigen, um zur Futures-Handelsseite weitergeleitet zu werden.





Wenn Sie „Nie wieder anzeigen“ auswählen, wird das Popup-Fenster mit den gültigen Lead-Handel-Bedingungen beim nächsten Klick auf Handel starten nicht mehr angezeigt. Stattdessen werden Sie direkt zur Futures-Handelsseite weitergeleitet.













Wählen Sie ein Copy-Trading-Paar wie BTCUSDT aus und eröffnen Sie eine Position auf der Futures-Handelsseite. Kehren Sie danach zur Meine Lead-Handel-Seite zurück. Im Abschnitt Lead-Handel-Statistiken > Aktuell können Sie den neu erstellten Auftrag sehen.





Klicken Sie auf Schließen, um sowohl Ihre eigene Position als auch die Ihrer Follower zum Marktpreis zu schließen. Falls Sie eine Teilschließung vornehmen, werden die entsprechenden Follower-Handel ebenfalls anteilig geschlossen.









Auf der Meine Lead-Handel-Seite klicken Sie auf Historie im Lead-Handel-Statistiken-Tab, um Ihre vergangene Copy-Trading-Historie einzusehen.













Auf der Meine Lead-Handel-Seite klicken Sie auf Meine Follower, um Ihre aktuellen Follower, den Zeitpunkt der Follower-Registrierung und das Gesamtkapital im Copy-Trading-Konto einzusehen. Um einen Follower vorübergehend auszuschließen, klicken Sie unter Aktion auf Ausschließen.





Hinweis: Sie können einen Follower nur entfernen, wenn keine offenen Positionen bestehen und das Gesamtkapital unter 5 USDT liegt.









Sie können eine Erhöhung des Follower-Limits beantragen, sobald die Anzahl der Follower 900 erreicht.









Falls Sie nicht möchten, dass Ihnen jemand folgt, können Sie die Option Folgen erlauben unter dem Setup-Tab deaktivieren.









Auf der Meine Lead-Handel-Seite klicken Sie auf Gewinnbeteiligung, um die Details Ihrer Gewinnverteilung einzusehen.





Regeln für Gewinnbeteiligung: Die Gewinnverteilung erfolgt täglich um 00:00 (UTC+08:00) und umfasst die vorherigen 24 Stunden. Die Abrechnungsperiode erstreckt sich von 00:00 des Vortages (UTC+08:00) bis 00:00 des aktuellen Tages (UTC+08:00). Die Gewinnbeteiligung wird nur berechnet, wenn die Gesamtrendite der Follower während des Zeitraums positiv ist.





Gewinnbeteiligungsquote: Die Standardquote beträgt 10%. Sie können eine Anpassung dieser Quote beantragen, allerdings ist nur eine Änderung pro Tag möglich.









Der Prozess auf der MEXC-App ist ähnlich wie auf der Web-Version. Öffnen Sie einfach die MEXC-App, tippen Sie auf Mehr → Futures → Copy-Trade, um die Copy-Trading-Seite aufzurufen. Nach erfolgreicher Bewerbung als Händler können Sie mit dem Copy-Trading beginnen.





