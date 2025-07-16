Wie verwendet man die Spot-Abrechnung





Die MEXC-Plattform bietet eine Spot-Abrechnungsfunktion, mit der Benutzer ihre historischen Spot-Transaktionen einsehen und eine fundierte Datengrundlage für zukünftige Investitionsentscheidungen erhalten können. Auch MEXC Futures verfügt über eine Futures-Abrechnungsfunktion. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: „ Wie verwendet man die Futures-Abrechnung?









Die Spot-Abrechnung dokumentiert die Transaktionsdetails, die von Benutzerinnen und Benutzern während des Spot-Handels auf der MEXC-Plattform generiert werden. In der Spot-Abrechnung können Sie persönliche Transaktionsdaten in verschiedenen Bereichen einsehen und exportieren – z. B. Spot-Handel, Einzahlungs-/Auszahlungs-/Sendeprotokolle, Vermögenstransfers, Events/Sparen usw. Dies hilft Ihnen effektiv dabei, Ihre persönlichen Vermögenswerte zu überprüfen und zu verwalten sowie sinnvolle Pläne für zukünftige Investitionen zu erstellen.





Unterschied zwischen Spot-Abrechnung und Spot-Aufträgen (Oben rechts auf der Startseite der offiziellen MEXC-Website: [Aufträge] → [Spot-Aufträge])





1.1 Unterschiedlicher Erfassungsumfang





Spot-Aufträge erfassen hauptsächlich Aktivitäten des Spot-Handels – darunter offene Aufträge, Auftragshistorie und Handelshistorie. Spot-Abrechnungen enthalten nicht nur Spot-Handelsdaten, sondern auch Einzahlungs-/Auszahlungs-/Sendeprotokolle, Vermögenstransfers, Events/Sparen, MX-Konvertierungen kleiner Assets und weitere Transaktionen im Spot-Bereich.





1.2 Unterschiedliche Auftragsstatus-Aufzeichnungen





Die Transaktionen in der Spot-Abrechnung sind alle abgeschlossen, während in den Spot-Aufträgen auch laufende (offene) Aufträge aufgeführt werden. Zudem enthält die Auftragshistorie in den Spot-Aufträgen auch stornierte Aufträge.





1.3 Unterschiedlicher Umfang der Spot-Handelsaufzeichnungen





Sowohl Spot-Abrechnung als auch Spot-Aufträge dokumentieren die historischen Transaktionen im Spot-Handel. Der Unterschied: Spot-Aufträge zeigen nur Art und Menge der gekauften oder verkauften Token an, während die Spot-Abrechnung zusätzlich auch die entsprechende Handelsmenge des Handelspaares sowie die Handelsgebühren für die jeweilige Transaktion aufführt.

















Die Spot-Abrechnung erfasst alle abgeschlossenen Transaktionen, die mit dem Spot-Handel in Verbindung stehen. So können Sie relevante Transaktionen schnell und übersichtlich wiederfinden.









Die Spot-Abrechnung bietet eine zweistufige Filterfunktion, mit der Sie gezielt nach bestimmten Transaktionen suchen können.





Über die erste Filterebene können Sie verschiedene Arten von Transaktionen filtern, darunter Spot-Handel, Einzahlungen/Auszahlungen/Senden, Vermögenstransfers, Events/Sparen, Umwandlung kleiner Vermögenswerte in MX sowie Sonstiges. Basierend auf dieser ersten Ebene können Sie anschließend eine sekundäre Filterung nach Kryptowährung, Transaktionstyp, Richtung und Zeitraum durchführen, um die gesuchten Transaktionsdaten präzise zu finden.





Die Spot-Abrechnung ermöglicht es Ihnen, die Aufzeichnungen auf Ihr lokales Gerät zu exportieren und sie anschließend zu bearbeiten.













Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Wählen Sie oben rechts im Menü [Wallet] und klicken Sie anschließend auf [Spot].









Klicken Sie auf [Spot-Abrechnung] auf der rechten Seite, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.









Auf der Spot-Abrechnungsseite können Sie alle Ihre Spot-bezogenen Transaktionsaufzeichnungen einsehen.





Diese Aufzeichnungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt, darunter [Spot-Handel], [Einzahlungen/Auszahlungen/Senden], [Vermögenstransfer], [Events/Sparen], [Konvertierung kleiner Vermögenswerte in MX] und [Sonstiges]. Unter jeder Kategorie können Sie die entsprechenden Transaktionsdaten einsehen.





Darüber hinaus können Sie Ihre Suche durch zusätzliche Filteroptionen wie [Kryptowährung], [Transaktionstyp], [Richtung] und [Zeitraum] weiter verfeinern, um gezielt nach bestimmten Transaktionen zu suchen.









Wir verwenden [Einzahlungen/Auszahlungen/Senden] als Beispiel.





Auf der aktuellen Seite wird eine Übersicht aller kryptobezogenen Vorgänge im Zusammenhang mit Ein- und Auszahlungen angezeigt (einschließlich Einzahlungen, Auszahlungen und Transfergebühren) im Zeitraum vom 30. Januar bis 15. Februar. Sie umfasst sowohl eingehende als auch ausgehende Transaktionen.





Sie können den Zeitraum auswählen, um Einzahlungs- und Auszahlungsvorgänge der letzten 30 Tage einzusehen. Wenn Sie Transaktionen über einen längeren Zeitraum hinweg anzeigen möchten, können Sie auf die Schaltfläche „Details anzeigen >“ auf der rechten Seite klicken, um gezielt zu suchen.









Sie können außerdem auf die Schaltfläche [Exportieren] auf der rechten Seite klicken. Wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen für [Transaktionstyp], [Kryptowährung], [Richtung] und [Zeitraum] aus. Entscheiden Sie, ob das Dokument verschlüsselt werden soll, und klicken Sie dann auf [Generieren].





Sobald der Export erstellt wurde, scrollen Sie auf der Seite zur Spot-Abrechnungsexporte nach unten. Klicken Sie unter [Antragsaufzeichnung] auf [Herunterladen], um die Datei lokal zu speichern.













Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie unten rechts auf das [Wallets]-Symbol. Wählen Sie anschließend die Seite [Spot] aus und tippen Sie oben rechts auf das Rechnungssymbol. Auf der Seite Spot-Aufzeichnungen tippen Sie auf [Filter], um das Filterfenster für Spot-Abrechnungen zu öffnen.





Unter [Abrechnungstyp] können Sie Spot-Abrechnungsdaten anhand verschiedener Kategorien durchsuchen, darunter [Spot-Handel], [Einzahlungen/Auszahlungen/Senden], [Vermögenstransfer], [Events/Sparen], [Konvertierung kleiner Vermögenswerte in MX] und [Sonstiges].





Darüber hinaus können Sie Ihre Suche durch zusätzliche Optionen wie [Kryptowährung], [Transaktionstyp], [Richtung] und [Zeitraum] weiter eingrenzen, um die gewünschten Transaktionsaufzeichnungen gezielt zu finden.









Im Gegensatz zur Website erhalten Sie beim Exportieren von Spot-Handelstransaktionen über die App entweder eine E-Mail oder eine SMS, sobald der Bericht erstellt wurde.





Am Beispiel der E-Mail: Gehen Sie in der MEXC-App auf die Seite Spot-Abrechnung und tippen Sie oben rechts auf die Export-Schaltfläche. Wählen Sie anschließend [Per E-Mail senden] aus. Die generierte Abrechnung wird an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.













Bitte beachten Sie, dass es ein monatliches Limit für das Herunterladen und Exportieren von Spot-Abrechnungen gibt. Die genaue Begrenzung entnehmen Sie bitte der Anzeige auf der jeweiligen Seite. Bitte planen Sie Ihre Exporte entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse, um häufige und unnötige Operationen zu vermeiden.



