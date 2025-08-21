So legen Sie die Auszahlungseinstellungen fest





Die Sicherheitsprobleme im Bereich der Kryptowährungen sind sowohl für Plattformen als auch für Benutzer stets ein Anliegen. Die Auswirkungen des Mt.-Gox-Vorfalls sind noch nicht verschwunden, und Vorfälle von Krypto-Diebstählen treten weiterhin auf. Um die Vermögenswerte der Benutzer zu schützen, bietet MEXC eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) sowie erweiterte Sicherheitseinstellungen.





Bei der Einleitung einer Auszahlung müssen Sie E-Mail-Verifizierungscodes, Mobilverifizierungscodes und Google-Authenticator-Codes eingeben. Dies sind alles Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten, wird empfohlen, mindestens eine Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie den Google Authenticator einrichten, können Sie sich auf „ Verknüpfung mit Google Authenticator “ beziehen. In den erweiterten Sicherheitseinstellungen können Sie Auszahlungen konfigurieren, um die Sicherheit Ihrer persönlichen Vermögenswerte zu gewährleisten.





Web





App









Sicherheit“. Scrollen Sie nach unten zu „Erweiterte Sicherheit“, und darunter finden Sie „Sicherheitseinstellungen für Vermögenswerte“. Melden Sie sich bei MEXC an, fahren Sie mit der Maus über das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke der Startseite und wählen Sie „“. Scrollen Sie nach unten zu „Erweiterte Sicherheit“, und darunter finden Sie „Sicherheitseinstellungen für Vermögenswerte“.









„Einstellungen zur Vermögenssicherheit“ sind in drei Funktionen unterteilt: Schnelle Auszahlung, Whitelist für Auszahlungen und DEX+ Schnellübertragung.













Klicken Sie auf die Umschalttaste auf der rechten Seite von „Schnelle Auszahlung“ und wählen Sie das Limit für den einzelnen Auszahlungs-/Überweisungsbetrag ohne Verifizierung aus. Hier verwenden wir 500 USDT als Beispiel. Klicken Sie auf „Bestätigen“.









Geben Sie die Sicherheitsverifizierungsinformationen ein und klicken Sie auf „Bestätigen“, um die schnelle Auszahlung zu aktivieren.





Bitte beachten Sie, dass die Verifizierung anhand der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erfolgt, die Sie persönlich eingerichtet haben. Im unten gezeigten Beispiel sind die verfügbaren Verifizierungsmethoden E-Mail-Verifizierung, Google-Authenticator-Verifizierung und mobile SMS-Verifizierung.









Nach der Aktivierung der schnellen Auszahlung durchläuft Ihr einzelner Auszahlungsbetrag von weniger als 500 USDT keine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mehr und die Auszahlung wird direkt abgeschlossen.









Klicken Sie auf die Umschalttaste auf der rechten Seite der Whitelist für Auszahlungen und führen Sie die Sicherheitsverifizierung durch, um die Funktion zu aktivieren.

Wichtig ist zu beachten, dass Sie vor der Aktivierung der Whitelist für Auszahlungen an jede Adresse auszahlen können. Sobald sie aktiviert ist, können Sie nur noch an Adressen in Ihrer Whitelist auszahlen.









Sobald die Whitelist für Auszahlungen erfolgreich aktiviert wurde, klicken Sie auf „Whitelist-Adressen/-Kontakte verwalten“, um zur Einstellungsseite für „Auszahlungsadressen/-kontakte“ weitergeleitet zu werden.









Klicken Sie auf „Auszahlungsadresse hinzufügen“, wählen Sie „Normale Adresse“, und füllen Sie Krypto, Transfernetzwerk, Auszahlungsadresse sowie Adresslabel (optional) aus. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben „Als Whitelist-Adresse festlegen“ und klicken Sie auf „Bestätigen“.









Geben Sie die Sicherheitsverifizierungsinformationen ein und klicken Sie auf „Bestätigen“, um das Hinzufügen der Auszahlungsadresse abzuschließen. Auch hier erfolgt die Verifizierung anhand der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), die Sie persönlich eingerichtet haben.









Wenn Sie mehrere Adressen auf einmal zu Ihrer Whitelist hinzufügen möchten, können Sie auf „Massenhinzufügung“ klicken. Auf der Seite „Auszahlungsadressen massenhaft hinzufügen“ füllen Sie Krypto, Transfernetzwerk, Adresslabel (optional), Auszahlungsadresse, Memo/Tag (optional) aus und aktivieren die Option „Whitelist“. Sobald Sie alle Adressen hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Speichern“.









Whitelist-Sicherheitsbeschränkungsfunktion:





Wenn die Whitelist für Auszahlungen aktiviert ist, erscheint die Option „Whitelist-Sicherheitsbeschränkung“. Bitte beachten Sie:

Sobald sie aktiviert ist, erfordern Auszahlungen an neu hinzugefügte Whitelist-Adressen eine Wartezeit von 24 Stunden.

Wenn Sie diese Funktion nach der Aktivierung wieder deaktivieren, muss Ihr Konto 24 Stunden warten, bevor erneut Auszahlungen durchgeführt werden können.

Zur Sicherheit Ihrer Vermögenswerte wird dringend empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.













Klicken Sie auf die Umschalttaste neben „DEX+ Schnellübertragung“, geben Sie das Einzelüberweisungslimit ohne Verifizierung ein (1–2,000 USDT, z. B. 200 USDT) und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.





Geben Sie die Sicherheitsverifizierungsinformationen ein und klicken Sie erneut auf „Bestätigen“, um die Funktion DEX+ Schnellübertragung zu aktivieren.





Sobald sie aktiviert ist, erfordern kleine Überweisungen von Mainnet-Token zwischen Ihrem DEX+-Konto und dem Spot-Konto keine Sicherheitsverifizierung mehr.













Tippen Sie in der App auf das Benutzersymbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie „Sicherheit“. Scrollen Sie dann bis zum Ende der Seite und wählen Sie „Einstellungen zur Vermögenssicherheit“.













1) Tippen Sie auf die Umschalttaste auf der rechten Seite der Whitelist, geben Sie den Verifizierungscode für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, und die Whitelist-Funktion wird aktiviert. Sobald sie aktiviert ist, können Sie nur noch an Adressen in der Whitelist auszahlen, und Auszahlungen an andere Adressen sind nicht mehr möglich.





2) Wenn Sie keine Adressen in der Whitelist haben, tippen Sie unten auf „Auszahlungsadresse“, um zur Seite zum Hinzufügen von Whitelist-Adressen zu gelangen.





3) Tippen Sie auf „Adresse hinzufügen“.





4) Geben Sie in der Suchleiste die Krypto ein, die Sie hinzufügen möchten. In diesem Beispiel verwenden wir MX.





5) Füllen Sie Krypto, Adresse, Netzwerkinformationen usw. aus. Aktivieren Sie dann das Kästchen neben „Zur Whitelist hinzufügen“ und tippen Sie auf „Bestätigen“, um den Vorgang abzuschließen.









Whitelist-Sicherheitsbeschränkung:





Wenn die Whitelist für Auszahlungen aktiviert ist, erscheint die Option „Whitelist-Sicherheitsbeschränkung“. Bitte beachten Sie:

Sobald sie aktiviert ist, erfordern Auszahlungen an neu hinzugefügte Whitelist-Adressen eine Wartezeit von 24 Stunden.

Wenn Sie diese Funktion nach der Aktivierung wieder deaktivieren, muss Ihr Konto 24 Stunden warten, bevor erneut Auszahlungen durchgeführt werden können.

Zur Sicherheit Ihrer Vermögenswerte wird dringend empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.













Tippen Sie auf die Umschalttaste auf der rechten Seite von „Schnelle Auszahlung“, wählen Sie das Einzel-Auszahlungslimit ohne Verifizierung aus, tippen Sie auf „Bestätigen“, geben Sie den Verifizierungscode für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, und die Funktion „Schnelle Auszahlung“ wird aktiviert. Im untenstehenden Bild wird das Einzel-Auszahlungslimit ohne Verifizierung von 500 USDT angezeigt.





Sobald die Funktion „Schnelle Auszahlung“ aktiviert ist, ist für kleinere Auszahlungen (wie 500 USDT) an Whitelist-Adressen keine Sicherheitsverifizierung mehr erforderlich, was schnelle Auszahlungen ermöglicht.













Tippen Sie auf die Umschalttaste neben „DEX+ Schnellübertragung“, geben Sie das festgelegte Transferlimit pro Transaktion ein (1–2,000 USDT, z. B. 200 USDT) und tippen Sie dann auf „Bestätigen“.





Geben Sie die Sicherheitsverifizierungsinformationen ein und tippen Sie erneut auf „Bestätigen“, um die Funktion DEX+ Schnellübertragung zu aktivieren.





Sobald sie aktiviert ist, erfordern kleine Übertragungen von Mainnet-Token zwischen Ihrem DEX+-Konto und dem Spot-Konto keine Sicherheitsverifizierung mehr.













Wenn Sie häufig Auszahlungen durchführen, können Auszahlungseinstellungen Ihre Effizienz steigern und Ihre Vermögenswerte wirksam schützen.





Die Funktion „Schnelle Auszahlung“ ermöglicht es Ihnen, Auszahlungen innerhalb eines bestimmten Vermögensbereichs ohne 2FA durchzuführen, sodass Sie Gelder schnell abheben können. In Kombination mit der Verwendung der Whitelist für Auszahlungen können Sie schnell an häufig genutzte Adressen auszahlen, ohne diese jedes Mal kopieren zu müssen. Sie müssen diese Adressen nur beim Einrichten der Whitelist beschriften.





In praktischen Anwendungsszenarien können Sie, wenn Sie eine langfristige Investitionsgewohnheit haben, die Token, in die Sie investieren, auf der MEXC-Plattform kaufen und dann die Whitelist-Funktion verwenden, um schnell an verschiedene Wallet-Adressen auszuzahlen. Wenn Sie häufig kleine Übertragungen an bestimmte Adressen durchführen, wie z. B. Gehaltszahlungen an Mitarbeiter, kann die Funktion „Schnelle Auszahlung“ ebenfalls Ihre Effizienz steigern.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Anlageempfehlungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und beim Investieren Vorsicht walten lassen. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.



