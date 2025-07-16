So melden Sie sich mit einem Drittanbieterkonto bei MEXC an





Diese Anleitung zeigt, wie Sie sich auf der Webplattform von MEXC mit einem Drittanbieterkonto anmelden. Die Schritte in der mobilen App sind ähnlich.









„Anmelden“. Besuchen Sie die offizielle MEXC- Website und klicken Sie auf der Startseite auf









Wählen Sie eine der unterstützten Login-Optionen von Drittanbietern. Aktuell stehen u. a. Google, Apple, MetaMask und Telegram zur Verfügung. In diesem Beispiel zeigen wir den Vorgang mit einem Google-Konto.









Klicken Sie auf das Google-Symbol, um das Google-Anmeldefenster zu öffnen, und wählen Sie Ihr Google-Konto aus.









Lesen Sie die Datenschutzerklärung und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.













Nach der Anmeldung mit einem Drittanbieterkonto (z. B. Google) werden Sie zur Konto-Verknüpfungsseite weitergeleitet. Klicken Sie auf „Mit bestehendem MEXC-Konto verknüpfen“.





Hinweis: Jedes Drittanbieterkonto kann nur mit einem einzigen MEXC-Konto verknüpft werden.









Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres bestehenden MEXC-Kontos ein und klicken Sie auf „Anmelden“.









Führen Sie die Sicherheitsverifizierung durch.









Nach Eingabe des E-Mail-Bestätigungscodes klicken Sie auf „Bestätigen“. Nach erfolgreichem Login werden Sie zur MEXC-Startseite weitergeleitet.









Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und rufen Sie den Bereich „Sicherheit“ auf. Unter „Autorisierung von Drittanbieterkonten“ sehen Sie nun, dass Ihr MEXC-Konto erfolgreich mit dem Drittanbieterkonto verknüpft wurde.













Wenn Sie bereits bei MEXC angemeldet sind und ein Drittanbieterkonto verknüpfen möchten, gehen Sie wie folgt vor:





1) Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Sicherheit“

2) Im Bereich „Autorisierung von Drittanbieterkonten“ sehen Sie alle unterstützten Plattformen

3) Klicken Sie auf „Verknüpfen“ neben der gewünschten Plattform und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm













Unter „Sicherheit“ > „Autorisierung von Drittanbieterkonten“ finden Sie die verknüpften Konten. Klicken Sie auf „Trennen“, um die Verbindung aufzuheben.









Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt – klicken Sie auf „Bestätigen“, um den Vorgang abzuschließen.









Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.







