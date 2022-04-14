ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZKitty Bot ($ZKITTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZKitty Bot ($ZKITTY) Information 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Officiel hjemmeside: https://www.zkitty.xyz/ Hvidbog: https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/ Køb $ZKITTY nu!

ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZKitty Bot ($ZKITTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.47K $ 40.47K $ 40.47K Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.09K $ 100.09K $ 100.09K Alle tiders Høj: $ 0.116901 $ 0.116901 $ 0.116901 Alle tiders Lav: $ 0.00496324 $ 0.00496324 $ 0.00496324 Nuværende pris: $ 0.02001661 $ 0.02001661 $ 0.02001661 Få mere at vide om ZKitty Bot ($ZKITTY) pris

ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZKitty Bot ($ZKITTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $ZKITTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $ZKITTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $ZKITTY's tokenomics, kan du udforske $ZKITTY tokens live-pris!

$ZKITTY Prisprediktion Vil du vide, hvor $ZKITTY måske er på vej hen? Vores $ZKITTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $ZKITTY Tokens prisprediktion nu!

