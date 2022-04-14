ZENY (ZENY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZENY (ZENY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZENY (ZENY) Information ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Officiel hjemmeside: https://rezipang.com/ Køb ZENY nu!

ZENY (ZENY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZENY (ZENY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 204.35K $ 204.35K $ 204.35K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Alle tiders Høj: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 Alle tiders Lav: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 Nuværende pris: $ 0.077094 $ 0.077094 $ 0.077094 Få mere at vide om ZENY (ZENY) pris

ZENY (ZENY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZENY (ZENY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZENY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZENY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZENY's tokenomics, kan du udforske ZENY tokens live-pris!

