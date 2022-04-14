ZENY (ZENY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i ZENY (ZENY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

ZENY (ZENY) Information

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://rezipang.com/

ZENY (ZENY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZENY (ZENY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 204.35K
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 2.65M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.71M
Alle tiders Høj:
$ 0.14713
Alle tiders Lav:
$ 0.072317
Nuværende pris:
$ 0.077094
ZENY (ZENY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ZENY (ZENY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ZENY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ZENY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ZENY's tokenomics, kan du udforske ZENY tokens live-pris!

ZENY Prisprediktion

Vil du vide, hvor ZENY måske er på vej hen? Vores ZENY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.