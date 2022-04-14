Zenlink Network (ZLK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zenlink Network (ZLK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zenlink Network (ZLK) Information Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Officiel hjemmeside: https://zenlink.pro/ Køb ZLK nu!

Zenlink Network (ZLK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zenlink Network (ZLK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 142.90K $ 142.90K $ 142.90K Samlet udbud $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M Cirkulerende forsyning $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.40K $ 187.40K $ 187.40K Alle tiders Høj: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Alle tiders Lav: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 Nuværende pris: $ 0.00262422 $ 0.00262422 $ 0.00262422 Få mere at vide om Zenlink Network (ZLK) pris

Zenlink Network (ZLK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zenlink Network (ZLK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZLK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZLK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZLK's tokenomics, kan du udforske ZLK tokens live-pris!

