Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zenko Protocol (ZENKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zenko Protocol (ZENKO) Information Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Officiel hjemmeside: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Hvidbog: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite Køb ZENKO nu!

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zenko Protocol (ZENKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.80M $ 36.80M $ 36.80M Alle tiders Høj: $ 0.073649 $ 0.073649 $ 0.073649 Alle tiders Lav: $ 0.03016829 $ 0.03016829 $ 0.03016829 Nuværende pris: $ 0.0366349 $ 0.0366349 $ 0.0366349 Få mere at vide om Zenko Protocol (ZENKO) pris

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zenko Protocol (ZENKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZENKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZENKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZENKO's tokenomics, kan du udforske ZENKO tokens live-pris!

ZENKO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZENKO måske er på vej hen? Vores ZENKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZENKO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!