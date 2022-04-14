ZELIX (ZELIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZELIX (ZELIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZELIX (ZELIX) Information ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities. Officiel hjemmeside: https://www.zelix.io/ Hvidbog: https://zelix-io.gitbook.io/zelix/zelix/introduction Køb ZELIX nu!

ZELIX (ZELIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZELIX (ZELIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 88.51K $ 88.51K $ 88.51K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 156.84K $ 156.84K $ 156.84K Alle tiders Høj: $ 0.00178273 $ 0.00178273 $ 0.00178273 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ZELIX (ZELIX) pris

ZELIX (ZELIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZELIX (ZELIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZELIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZELIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZELIX's tokenomics, kan du udforske ZELIX tokens live-pris!

