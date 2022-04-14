YUPFUN Token (YUPFUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i YUPFUN Token (YUPFUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YUPFUN Token (YUPFUN) Information YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. Officiel hjemmeside: https://yup.fun Hvidbog: https://yup.fun/white-paper Køb YUPFUN nu!

YUPFUN Token (YUPFUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YUPFUN Token (YUPFUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 199.54K $ 199.54K $ 199.54K Samlet udbud $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Cirkulerende forsyning $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 199.54K $ 199.54K $ 199.54K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019961 $ 0.00019961 $ 0.00019961 Få mere at vide om YUPFUN Token (YUPFUN) pris

YUPFUN Token (YUPFUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YUPFUN Token (YUPFUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUPFUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUPFUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUPFUN's tokenomics, kan du udforske YUPFUN tokens live-pris!

