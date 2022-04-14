Yod Agent (YOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yod Agent (YOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yod Agent (YOD) Information Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. Officiel hjemmeside: https://yodagent.com/ Hvidbog: https://yodagent.com/docs Køb YOD nu!

Yod Agent (YOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yod Agent (YOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Samlet udbud $ 899.43M $ 899.43M $ 899.43M Cirkulerende forsyning $ 899.43M $ 899.43M $ 899.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Alle tiders Høj: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yod Agent (YOD) pris

Yod Agent (YOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yod Agent (YOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOD's tokenomics, kan du udforske YOD tokens live-pris!

