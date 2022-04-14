Yieldwatch (WATCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yieldwatch (WATCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use. Officiel hjemmeside: https://yieldwatch.net/

Yieldwatch (WATCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yieldwatch (WATCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 139.24K $ 139.24K $ 139.24K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 284.17K $ 284.17K $ 284.17K Alle tiders Høj: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Alle tiders Lav: $ 0.0088812 $ 0.0088812 $ 0.0088812 Nuværende pris: $ 0.01420846 $ 0.01420846 $ 0.01420846 Få mere at vide om Yieldwatch (WATCH) pris

Yieldwatch (WATCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yieldwatch (WATCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATCH's tokenomics, kan du udforske WATCH tokens live-pris!

WATCH Prisprediktion Vil du vide, hvor WATCH måske er på vej hen? Vores WATCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WATCH Tokens prisprediktion nu!

