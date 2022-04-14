YETI (YETI) Tokenomics Få vigtig indsigt i YETI (YETI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YETI (YETI) Information YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Officiel hjemmeside: https://yetidegen.com/ Køb YETI nu!

YETI (YETI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YETI (YETI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M Alle tiders Høj: $ 0.02256791 $ 0.02256791 $ 0.02256791 Alle tiders Lav: $ 0.00505683 $ 0.00505683 $ 0.00505683 Nuværende pris: $ 0.01165774 $ 0.01165774 $ 0.01165774 Få mere at vide om YETI (YETI) pris

YETI (YETI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YETI (YETI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YETI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YETI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YETI's tokenomics, kan du udforske YETI tokens live-pris!

