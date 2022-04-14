YETI (YETI) Tokenomics

YETI (YETI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i YETI (YETI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
YETI (YETI) Information

YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution.

The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem.

YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.

YETI (YETI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YETI (YETI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.29M
$ 9.29M$ 9.29M
Samlet udbud
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Cirkulerende forsyning: $ 800.00M
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.29M
$ 9.29M
$ 9.29M$ 9.29M
Alle tiders Høj:
$ 0.02256791
$ 0.02256791$ 0.02256791
Alle tiders Lav:
$ 0.00505683
$ 0.00505683$ 0.00505683
Nuværende pris:
$ 0.01165774
$ 0.01165774$ 0.01165774

YETI (YETI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for YETI (YETI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal YETI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange YETI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår YETI's tokenomics, kan du udforske YETI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.