XTP (XTP) Tokenomics Få vigtig indsigt i XTP (XTP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XTP (XTP) Information Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. Officiel hjemmeside: https://www.withtap.com/ Køb XTP nu!

XTP (XTP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XTP (XTP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Alle tiders Høj: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00063386 $ 0.00063386 $ 0.00063386 Få mere at vide om XTP (XTP) pris

XTP (XTP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XTP (XTP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTP's tokenomics, kan du udforske XTP tokens live-pris!

XTP Prisprediktion Vil du vide, hvor XTP måske er på vej hen? Vores XTP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XTP Tokens prisprediktion nu!

