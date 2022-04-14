X8X (X8X) Tokenomics Få vigtig indsigt i X8X (X8X), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

X8X (X8X) Information Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Officiel hjemmeside: https://x8currency.io/ Hvidbog: https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf Køb X8X nu!

X8X (X8X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for X8X (X8X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Samlet udbud $ 85.24M $ 85.24M $ 85.24M Cirkulerende forsyning $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.14K $ 56.14K $ 56.14K Alle tiders Høj: $ 0.108258 $ 0.108258 $ 0.108258 Alle tiders Lav: $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Nuværende pris: $ 0.00065868 $ 0.00065868 $ 0.00065868 Få mere at vide om X8X (X8X) pris

X8X (X8X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for X8X (X8X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal X8X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange X8X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår X8X's tokenomics, kan du udforske X8X tokens live-pris!

