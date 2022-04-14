X8X (X8X) Tokenomics

Få vigtig indsigt i X8X (X8X), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

X8X (X8X) Information

Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!

Officiel hjemmeside:
https://x8currency.io/
Hvidbog:
https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf

X8X (X8X) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for X8X (X8X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 51.10K
Samlet udbud
$ 85.24M
Cirkulerende forsyning
$ 77.59M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 56.14K
Alle tiders Høj:
$ 0.108258
Alle tiders Lav:
$ -0.09524590892933231
Nuværende pris:
$ 0.00065868
X8X (X8X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for X8X (X8X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal X8X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange X8X tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår X8X's tokenomics, kan du udforske X8X tokens live-pris!

X8X Prisprediktion

Vil du vide, hvor X8X måske er på vej hen? Vores X8X prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.