X2Y2 (X2Y2) Information X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

Bidding on a collection or traits Officiel hjemmeside: https://x2y2.io/

X2Y2 (X2Y2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for X2Y2 (X2Y2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 869.02K $ 869.02K $ 869.02K Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Alle tiders Høj: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00230135 $ 0.00230135 $ 0.00230135 Få mere at vide om X2Y2 (X2Y2) pris

X2Y2 (X2Y2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for X2Y2 (X2Y2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal X2Y2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange X2Y2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår X2Y2's tokenomics, kan du udforske X2Y2 tokens live-pris!

