Wrapped Ampleforth (WAMPL) Information Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Officiel hjemmeside: https://www.ampleforth.org/ Køb WAMPL nu!

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped Ampleforth (WAMPL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Samlet udbud $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Cirkulerende forsyning $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Alle tiders Høj: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 Alle tiders Lav: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Nuværende pris: $ 3.22 $ 3.22 $ 3.22 Få mere at vide om Wrapped Ampleforth (WAMPL) pris

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped Ampleforth (WAMPL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAMPL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAMPL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAMPL's tokenomics, kan du udforske WAMPL tokens live-pris!

WAMPL Prisprediktion Vil du vide, hvor WAMPL måske er på vej hen? Vores WAMPL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WAMPL Tokens prisprediktion nu!

