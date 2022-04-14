WOWswap (WOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i WOWswap (WOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WOWswap (WOW) Information WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. Officiel hjemmeside: https://wowswap.io/ Køb WOW nu!

WOWswap (WOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WOWswap (WOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.67K $ 19.67K $ 19.67K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 656.67K $ 656.67K $ 656.67K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.96K $ 29.96K $ 29.96K Alle tiders Høj: $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 Alle tiders Lav: $ 0.01135594 $ 0.01135594 $ 0.01135594 Nuværende pris: $ 0.02996177 $ 0.02996177 $ 0.02996177 Få mere at vide om WOWswap (WOW) pris

WOWswap (WOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WOWswap (WOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOW's tokenomics, kan du udforske WOW tokens live-pris!

