Winter Arc (WINTER) Information Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Officiel hjemmeside: https://winterarcsol.com/ Køb WINTER nu!

Winter Arc (WINTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Winter Arc (WINTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 930.46K $ 930.46K $ 930.46K Samlet udbud $ 972.43M $ 972.43M $ 972.43M Cirkulerende forsyning $ 972.43M $ 972.43M $ 972.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 930.46K $ 930.46K $ 930.46K Alle tiders Høj: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Alle tiders Lav: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Nuværende pris: $ 0.00095684 $ 0.00095684 $ 0.00095684 Få mere at vide om Winter Arc (WINTER) pris

Winter Arc (WINTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Winter Arc (WINTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WINTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WINTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WINTER's tokenomics, kan du udforske WINTER tokens live-pris!

