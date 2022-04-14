WiFi Map (WIFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i WiFi Map (WIFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WiFi Map (WIFI) Information WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests.

Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests

Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks.

Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot.

eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward.

Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data.

WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://weconnectu.io/ Hvidbog: https://s3.amazonaws.com/files.weconnectu.io/Whitepaper_02_2023.pdf Køb WIFI nu!

WiFi Map (WIFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WiFi Map (WIFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 589.21M $ 589.21M $ 589.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Alle tiders Høj: $ 0.499973 $ 0.499973 $ 0.499973 Alle tiders Lav: $ 0.00297187 $ 0.00297187 $ 0.00297187 Nuværende pris: $ 0.0036633 $ 0.0036633 $ 0.0036633 Få mere at vide om WiFi Map (WIFI) pris

WiFi Map (WIFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WiFi Map (WIFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIFI's tokenomics, kan du udforske WIFI tokens live-pris!

