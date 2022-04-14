Wicked (WICKED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wicked (WICKED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wicked (WICKED) Information This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT

Wicked (WICKED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wicked (WICKED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 256.62K $ 256.62K $ 256.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 256.62K $ 256.62K $ 256.62K Alle tiders Høj: $ 0.00447666 $ 0.00447666 $ 0.00447666 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025662 $ 0.00025662 $ 0.00025662 Få mere at vide om Wicked (WICKED) pris

Wicked (WICKED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wicked (WICKED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WICKED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WICKED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WICKED's tokenomics, kan du udforske WICKED tokens live-pris!

