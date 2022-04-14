Whatever Ape (WAPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Whatever Ape (WAPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Whatever Ape (WAPE) Information Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Officiel hjemmeside: https://whateverape.xyz/ Køb WAPE nu!

Whatever Ape (WAPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whatever Ape (WAPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Samlet udbud $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Cirkulerende forsyning $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Alle tiders Høj: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Whatever Ape (WAPE) pris

Whatever Ape (WAPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Whatever Ape (WAPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAPE's tokenomics, kan du udforske WAPE tokens live-pris!

WAPE Prisprediktion Vil du vide, hvor WAPE måske er på vej hen? Vores WAPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

