Web 3 Dollar (USD3) Tokenomics Få vigtig indsigt i Web 3 Dollar (USD3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Web 3 Dollar (USD3) Information USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview Køb USD3 nu!

Web 3 Dollar (USD3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Web 3 Dollar (USD3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.49M $ 43.49M $ 43.49M Samlet udbud $ 41.12M $ 41.12M $ 41.12M Cirkulerende forsyning $ 41.12M $ 41.12M $ 41.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.49M $ 43.49M $ 43.49M Alle tiders Høj: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Alle tiders Lav: $ 0.939075 $ 0.939075 $ 0.939075 Nuværende pris: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Få mere at vide om Web 3 Dollar (USD3) pris

Web 3 Dollar (USD3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Web 3 Dollar (USD3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USD3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USD3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USD3's tokenomics, kan du udforske USD3 tokens live-pris!

USD3 Prisprediktion Vil du vide, hvor USD3 måske er på vej hen? Vores USD3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USD3 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!