We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomics

We Will Huddle (HUDDLE) Information $Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem. Officiel hjemmeside: https://huddle.is

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for We Will Huddle (HUDDLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 272.06K Samlet udbud $ 990.98M Cirkulerende forsyning $ 990.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 272.06K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027454

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for We Will Huddle (HUDDLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUDDLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUDDLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

HUDDLE Prisprediktion Vil du vide, hvor HUDDLE måske er på vej hen? Vores HUDDLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

