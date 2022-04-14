Warthog (WART) Tokenomics Få vigtig indsigt i Warthog (WART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Warthog (WART) Information Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source. Officiel hjemmeside: https://www.warthog.network/ Hvidbog: https://www.warthog.network/ Køb WART nu!

Warthog (WART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Warthog (WART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M Cirkulerende forsyning $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Alle tiders Høj: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Alle tiders Lav: $ 0.053306 $ 0.053306 $ 0.053306 Nuværende pris: $ 0.109841 $ 0.109841 $ 0.109841 Få mere at vide om Warthog (WART) pris

Warthog (WART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Warthog (WART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WART's tokenomics, kan du udforske WART tokens live-pris!

