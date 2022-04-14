Wam (WAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wam (WAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wam (WAM) Information WAM is a unique play-2-earn platform, with hyper-casual games tournaments where you can enter to compete against other players. You pay an entry fee in $WAM tokens to enter a tournament and if you find yourself among the top performing players of that tournament, you win more coins. The concept of making money by playing hyper-casual games based on skill is new in the gaming industry and WAM.app is the first platform in the world that let you do this. All you need in order to play on the WAM.app platform is a few minutes of your time and the desire to be the best. You can participate in tournaments all around the world, wherever you have internet access. Players don’t have to be connected at the same time, and that is very good for players because each can compete whenever they find the time to do so. The WAM ecosystem will offer multiple roles that users can voluntarily take up and be incentivised to be the best with token gains. Player — play 2 earn; If you play any WAM game, you can begin making money based on how competitive you are. Owner — own 2 earn; If you own a WAM game as an NFT, you will win a percentage of all of the WAM coins that accumulate as entry fees in every tournament. You can buy a game and if the brand value of the game goes up, you can sell it for profit on the WAM Marketplace. Marketer — Market 2 earn; You can rent a game from an owner and organize tournaments for that game. You will get your own percentage of all of the WAM coins the tournament accumulates through entry fees. Renting will be very easy and percentage based. The Owner will split with you a percentage of the revenue you bring him with the tournaments you organize and market. Developer — Develop 2 earn; You can develop games and sell them on the WAM Marketplace. Every time your game is sold, you will receive a lifetime commission from the sale. You can also choose a percentage of the WAM Coins accumulated by tournaments to be distributed to you, regardless of who currently owns the game. These roles will be the backbone of the WAM ecosystem economy. WAM will benefit from everything happening in the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://wam.app Køb WAM nu!

Wam (WAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wam (WAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 705.84K $ 705.84K $ 705.84K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 679.48M $ 679.48M $ 679.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Alle tiders Høj: $ 0.194038 $ 0.194038 $ 0.194038 Alle tiders Lav: $ 0.00077968 $ 0.00077968 $ 0.00077968 Nuværende pris: $ 0.00103915 $ 0.00103915 $ 0.00103915 Få mere at vide om Wam (WAM) pris

Wam (WAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wam (WAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAM's tokenomics, kan du udforske WAM tokens live-pris!

