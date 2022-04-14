wain (WAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i wain (WAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

wain (WAIN) Information Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain's love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I've always admired Wain's art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation. Officiel hjemmeside: https://x.com/wainsol

wain (WAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for wain (WAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Samlet udbud $ 896.15M $ 896.15M $ 896.15M Cirkulerende forsyning $ 896.15M $ 896.15M $ 896.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Alle tiders Høj: $ 0.00273767 $ 0.00273767 $ 0.00273767 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om wain (WAIN) pris

wain (WAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for wain (WAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAIN's tokenomics, kan du udforske WAIN tokens live-pris!

WAIN Prisprediktion Vil du vide, hvor WAIN måske er på vej hen? Vores WAIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

