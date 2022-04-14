WAA (WAA) Tokenomics Få vigtig indsigt i WAA (WAA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WAA (WAA) Information AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains

SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all

WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions

Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.

WAA (WAA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WAA (WAA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.44K $ 22.44K $ 22.44K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.44K $ 22.44K $ 22.44K Alle tiders Høj: $ 0.00130354 $ 0.00130354 $ 0.00130354 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WAA (WAA) pris

WAA (WAA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WAA (WAA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAA's tokenomics, kan du udforske WAA tokens live-pris!

