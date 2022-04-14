Virus Protocol (VIRUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Virus Protocol (VIRUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Virus Protocol (VIRUS) Information The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution. Officiel hjemmeside: https://virus-protocol.com/ Hvidbog: https://docs.virus-protocol.com/ Køb VIRUS nu!

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Virus Protocol (VIRUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.22K $ 26.22K $ 26.22K Samlet udbud $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Cirkulerende forsyning $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.22K $ 26.22K $ 26.22K Alle tiders Høj: $ 0.00426563 $ 0.00426563 $ 0.00426563 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Virus Protocol (VIRUS) pris

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Virus Protocol (VIRUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIRUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIRUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIRUS's tokenomics, kan du udforske VIRUS tokens live-pris!

VIRUS Prisprediktion Vil du vide, hvor VIRUS måske er på vej hen? Vores VIRUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VIRUS Tokens prisprediktion nu!

