VIPER (VIPER) Information VIPER is a deflationary memecoin that was launched on Cardano. It has become a cultural crypto movement and an icon in the web3 world, representing fun and innovation. Officiel hjemmeside: https://vipercoin.co Køb VIPER nu!

VIPER (VIPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VIPER (VIPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 339.02K Samlet udbud $ 76.72B Cirkulerende forsyning $ 76.72B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 339.02K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

VIPER (VIPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VIPER (VIPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIPER's tokenomics, kan du udforske VIPER tokens live-pris!

VIPER Prisprediktion Vil du vide, hvor VIPER måske er på vej hen? Vores VIPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

