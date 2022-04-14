Vertcoin (VTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vertcoin (VTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vertcoin (VTC) Information Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000). Officiel hjemmeside: https://vertcoin.io Hvidbog: https://vertcoin.io/what-is-vertcoin/ Køb VTC nu!

Vertcoin (VTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vertcoin (VTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Samlet udbud $ 72.67M $ 72.67M $ 72.67M Cirkulerende forsyning $ 72.67M $ 72.67M $ 72.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Alle tiders Høj: $ 9.8 $ 9.8 $ 9.8 Alle tiders Lav: $ 0.00634731 $ 0.00634731 $ 0.00634731 Nuværende pris: $ 0.071169 $ 0.071169 $ 0.071169 Få mere at vide om Vertcoin (VTC) pris

Vertcoin (VTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vertcoin (VTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VTC's tokenomics, kan du udforske VTC tokens live-pris!

VTC Prisprediktion Vil du vide, hvor VTC måske er på vej hen? Vores VTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!